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В Костанайской области подростка насмерть завалило грунтом

05.10.2020 7480
В Костанайской области подростка насмерть завалило грунтом
Костанай. 5 октября. Kazakhstan Today - 30 сентября в селе Алтын-Дала Костанайской области 16-летнего подростка, который работал разнорабочим на месте прокладки водопроводных труб, насмерть завалило грунтом, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, 30 сентября, в 18.36, в отдел полиции Костанайского района поступило сообщение о том, что в селе Алтын-Дала при проведении работ по прокладке водопроводных труб произошел обвал грунта.
 
В результате этого 16-летний подросток был засыпан землей. Несовершеннолетний работал в качестве разнорабочего, сообщает Alau.kz.
 
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 156 УК РК (Нарушение правил охраны труда).
 
Проводится расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
 

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