В Костанайской области подростка насмерть завалило грунтом

Костанай. 5 октября. Kazakhstan Today - 30 сентября в селе Алтын-Дала Костанайской области 16-летнего подростка, который работал разнорабочим на месте прокладки водопроводных труб, насмерть завалило грунтом, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, 30 сентября, в 18.36, в отдел полиции Костанайского района поступило сообщение о том, что в селе Алтын-Дала при проведении работ по прокладке водопроводных труб произошел обвал грунта.

В результате этого 16-летний подросток был засыпан землей. Несовершеннолетний работал в качестве разнорабочего, сообщает Alau.kz

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 156 УК РК (Нарушение правил охраны труда).

Проводится расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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