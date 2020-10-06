В Костанайской области подростка насмерть завалило грунтом

Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, 30 сентября, в 18.36, в отдел полиции Костанайского района поступило сообщение о том, что в селе Алтын-Дала при проведении работ по прокладке водопроводных труб произошел обвал грунта.
В результате этого 16-летний подросток был засыпан землей. Несовершеннолетний работал в качестве разнорабочего, сообщает Alau.kz.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 156 УК РК (Нарушение правил охраны труда).
Проводится расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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