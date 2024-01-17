16.01.2024, 11:35 28246
В Кызылординской области двух педагогов уволили после посещения ими ночного клуба
Фото: кадр из видео
Рассказать друзьям
Кызылорда. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылординской области двух педагогов уволили после посещения ночного клуба в Турции, сообщил председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Республики Казахстан Ернур Дауенов.
Публикации в социальных сетях двух учителей из Кызылординской области, отдыхающих в ночном клубе Турции во время зимних каникул, вызвали недовольство родительской общественности. Педагоги освобождены от занимаемой должности", - написал он на своей странице в Сети.
Он также подчеркнул, что в нормах педагогической этики прописано, что педагоги не допускают совершения действий, способных дискредитировать высокое звание педагога.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что двое учителей из Кызылординской области отправились в Турцию. Отмечалось, что во время отдыха педагоги посещали ночной клуб, где устраивают травести и дрэг-шоу.
новости по теме
17.01.2024, 13:20 5896
Трагедия на "Майкаинзолото": В МЧС рассказали подробности спасательной операции
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Павлодар. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - О ходе операции по спасению автобуса с людьми, который провалился в воронку вблизи шахты Майкаинского рудника, рассказал в кулуарах мажилиса заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Казахстана Бауыржан Сыздыков.
Ситуация очень сложная, очень серьезная. Когда специалисты сделали снимок для обнаружения примерного местонахождения автобуса, прибор показал, что там действительно есть скопление металла, но под этим металлом есть еще пустота, пространство", - сообщил замминистра по ЧС.
По словам спикера, спасатели и все спецслужбы, которые задействованы в операции, работают с угрозой здоровью и жизни. Ситуацию осложняет мороз и вероятность движения почвы в воронке.
Не дай Бог, сейчас обратно будет движение почвы, людей, которые там работают, может затянуть вниз", - прокомментировал Сыздыков.
Он добавил, что этот случай уникальный. Казахстанские специалисты изучили опыт других стран, но нигде такого не случалось.
По мнению замминистра, до автобуса спасатели доберутся, ведь уже проделана большая работа, свыше 2 тысяч кубометров почвы вывезли, обеспечив условия для работы экскаватора. Есть вероятность, что дальше справляться будет проще.
Журналисты спросили Бауыржана Сыздыкова, можно ли прогнозировать время и вероятность спасения людей живыми. Он ответил, что обозначать время и делать прогнозы рано, учитывая, что спасателям крайне сложно.
Родственникам и близким порекомендовали набраться терпения и надеяться на хорошее.
Напомним, 4 января в Павлодарской области автобус с четырьмя пассажирами провалился в воронку вблизи шахты Майкаинского рудника. Позже были найдены тела двух спасателей.
Предполагаемое место падения автобуса в воронку шахты было обнаружено с помощью геосканера.
16.01.2024, 14:49 25581
Сугробы до двух метров: в Курчумском районе ВКО ввели режим ЧС
Фото: Минтранспорта РК
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Режим чрезвычайной ситуации природного характера объявили в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области.
Из-за непрекращающейся метели от транспортного сообщения отрезаны населенные пункты Маркакольского и Тоскайнского сельских округов.
С 7 января в Курчумском районе не прекращается буран со снегом. Толщина снега местами достигла 1,8-2 метра", - сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата ВКО.
По ее данным, сегодня, 16 января, после установления летной погоды был отправлен вертолет для доставки продуктов питания первой необходимости и лекарственных препаратов населению сельских округов.
Жители района опубликовали в Instagram-паблике kurchumvko видео с застревающими в огромных сугробах лошадьми. Животные по шею проваливаются в снег и с трудом передвигаются.
В акимате заверили, что ситуация находится под контролем.
По данным управления транспорта и автомобильных дорог ВКО, в Курчумский район дополнительно направили технику для обеспечения проезда. Задействовано более 20 единиц спецтехники. Однако работы затруднены в связи с бураном. Также в район направили высокопроходимую технику ДЧС ВКО, сообщает Tengrinews.
Между тем в Западно-Казахстанской области, по сообщению сайта "Мой город", из-за сильного бурана закрыто движение на четырех трассах:
- Федоровка - Аксай;
- Чапаево - Жалпактал - Казталовка - граница РФ;
- Самара - Шымкент (195-251 км);
- Уральск - Таскала - граница РФ.
Ранее сообщалось, что режим ЧС планируют объявить в Темиртау, Павлодаре и нескольких сельских округах Карагандинской области.
Непогода бушует в Казахстане уже около недели. В ночь с 10 на 11 января несколько городов и десятки сел Казахстана пострадали от последствий урагана. Из-за метели и сильного ветра в населенных пунктах падали деревья, с домов и зданий срывало кровлю, сотни жителей остались без электро- и водоснабжения.
16.01.2024, 09:56 30611
Около 200 домов в Актюбинской области остались без газа
Фото: скриншот из видео
Рассказать друзьям
Актобе. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области произошел пожар на газопроводе возле Каратала в сельском округе Берсиева Уилского района. Около 200 домов области остались без газа, сообщает газета "Диапазон".
Как сообщили в акимате Актюбинской области, 15 января в 17.15 поступило сообщении о возгорании газопровода близ села. На место направили пожарных на специальной технике. Огонь удалось потушить после закрытия газопровода, идущего в Каратал. Сотрудники Уилского газового хозяйства работают над возобновлением подачи газа жителям.
В Каратале живет 1182 человека. Сельская амбулатория, детсад, клуб, библиотека, акимат получают тепло от электричества.
15.01.2024, 12:45 56951
Крупный пожар на складе в Алматы: огнеборцам удалось предотвратить взрыв
Фото: ДЧС Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Пожарные Алматы предотвратили взрыв нескольких газовых и кислородных баллонов во время тушения крупного пожара на складе стройматериалов в Алмалинском районе.
Сообщение о пожаре поступило 14 января в 20.25. Открытым огнем горел склад по хранению стройматериалов, в том числе лакокрасочной продукции. Площадь пожара составила более 500 кв. м.
Создалась угроза распространения огня на соседние и пристроенные склады. Тушение пожара осложнялась большой пожарной нагрузкой в виде заполненных помещений и наличием легковоспламеняющихся изделий (битум, лакокраска)", - сообщили в ДЧС Алматы.
В ликвидации огня участвовали более 100 человек и 21 единица техники.
Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили и эвакуировали на безопасное место 3 раскаленных кислородных и 4 газовых баллона.
Пожар локализован в 22.34 и ликвидирован в 22.50. Не допущено распространение огня на смежные склады по хранению ТМЦ предпринимателей общей площадью более 5 тыс. кв. м", - рассказали в департаменте.
14.01.2024, 19:39 68266
На трассе в Акмолинской области столкнулись 15 авто
Водители не соблюдали дистанцию
Рассказать друзьям
Кокшетау. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области вблизи поселка Жанаталап на автомобильной дороге Астана - Петропавловск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 15 автомашин, передает корреспондент агентства.
По информации департамента полиции региона, из-за неблагоприятных погодных условий около 100 автомашин из Щучинска были сопровождены экипажем "Тулпар 503".
Отмечается, что водители не соблюдали дистанцию при плохой погоде. Погибших и пострадавших нет.
В Казахстане из-за непогоды объявлено штормовое предупреждение. По данным "КазАвтоЖола", введено ограничение движения транспорта, которое действует на 25 участках автодорог республиканского значения в 7 областях.
14.01.2024, 14:43 71476
В Атырауской области детсадовцы избили одногруппника
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Атырау. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - В детском саду села Бейбарыс Махамбетского района Атырауской области дети избили своего одногруппника, передает корреспондент агентства.
Дети разбудили спящего мальчика и избили его", - сообщает региональный телеграм-канал ATYRAU ONLINE.
Как отмечается в сообщении, долгое время на плач ребенка никто не реагировал. На видео, которое распространилось в Сети, видно, что воспитательница подошла спустя некоторое время. Она призналась, что в момент избиения находилась с коллегами.
Позже о случившемся узнали родители мальчика, который говорит с трудом. Родители уверены, что теперь у пострадавшего мальчика будут "большие проблемы со здоровьем".
Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Стоит отметить, что в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
Адвокат потерпевшей стороны Айбол Туменбаев рассказал журналисту Kazakhstan Today о ходе расследования громкого дела о нападении организованной криминальной группы на защитников девушки, спасших ее от публичного унижения. По его словам, следствие затягивается по непонятным причинам и недостаточно информирует о соответствующих действиях.
13.01.2024, 14:50 89661
Посол России поблагодарил акмолинских полицейских за спасение 16 россиян
Автобус с людьми ехал из Екатеринбурга в Караганду и застрял на трассе из-за сильного мороза
Рассказать друзьям
Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Казахстан Алексей Бородавкин поблагодарил акмолинских полицейских за спасение 16 россиян на трассе Екатеринбург - Караганда.
Дипломат направил благодарственное письмо в адрес начальника департамента полиции Акмолинской области Нурсултана Мукашева. Отдельно он поблагодарил и героев истории - полицейских Айбола и Илью Кабдуалиевых, которые помогли эвакуировать замерзавших россиян", - сообщает Sputnik.kz со ссылкой на диппредставительство.
Я посчитал своим долгом особо отметить этот яркий пример хорошо известного и заслуживающего самой высокой оценки качества казахстанцев - бескорыстно приходить на помощь нуждающимся - спасть тех, кто попал в беду", - написал Алексей Бородавкин.
По данным Polisia.kz, 16 россиян были эвакуированы из сломавшегося на трассе автобуса в Акмолинской области 10 января (на трассе Астана - Петропавловск).
Патрульные Айбол Кабдуалиев и Илья Кабдуалиев заметили автобус Hyundai с российским госномером, стоявший на обочине. По словам водителя, они ехали из Екатеринбурга в Караганду. В салоне автобуса мерзли 16 человек, один из них - 6-летний ребенок. Его сразу перенесли в служебную автомашину полицейских, чтобы он смог согреться", - сообщает Polisia.kz.
Пассажиров автобуса доставили в ближайший пункт обогрева, который расположен в сельской библиотеке района Биржан сал.
Инспекторы, контролируя движение на данном участке, оставили пост только после того, как автобус отбуксировали на ремонт. Водитель поблагодарил сотрудников полиции за оказанную помощь в сложной ситуации.
12.01.2024, 09:40 105601
Жители Риддера из-за схода лавин остались без водоснабжения
Рассказать друзьям
Риддер. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Риддера остались без водоснабжения из-за схода лавин, передает корреспондент агентства.
11 января 2024 года в 09.30 поступила информация от ТОО "Компания ЛК ГЭС" о том, что прекращается подача воды потребителям из-за самопроизвольного схода лавин в ущелье реки Громатуха. Затор промывается водой естественным путем. Степень затора определить невозможно. Дороги нет, протяженность, где могли сойти лавины, около 45 километров", - говорится в сообщении акимата.
В ведомстве отметили, что проводится запуск подземного водозабора.
Ночью велись пусконаладочные работы подземного водозабора, сейчас давление воды поднимается. Подача воды в штатном режиме будет с 13.00. Просим жителей города соблюдать спокойствие и доверять только официальной информации", - отметили в акимате.
Ранее сообщалось, что жители Темиртау остались без электричества, воды и отопления из-за метели.
Читаемое
17.01.2024, 10:57Назначен заведующий отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности РК 17.01.2024, 11:1129526В Казахстане выявили свыше 150 долгостроев на 2,44 трлн тенге 17.01.2024, 11:2028811Правила проектирования и строительства изменятся в Казахстане 17.01.2024, 11:4527261Развивать инфраструктуру для электромобилей будут в Казахстане 17.01.2024, 10:3125811В Генпрокуратуре РК рассказали о громких расследованиях 2023 года 11.01.2024, 16:15194311"Казводхоз" проверят после замечаний Высшей аудиторской палаты 11.01.2024, 15:10188151В Казахстане выявлено более 2,5 тысячи случаев незаконной добычи полезных ископаемых 12.01.2024, 17:45179121Раскопки на Утегенова: дорогу не вернули в рабочее состояние 12.01.2024, 12:10176386Рост заболеваемости раком наблюдается у молодого поколения во всем мире 12.01.2024, 11:39162151В Туркестанской области выданное инвалидам и многодетным семьям жилье разваливается на глазах 02.01.2024, 08:00202261Опрос КТ: свыше 70% респондентов считают необходимым запретить фейерверки в жилых массивах 02.01.2024, 15:26195321На 17 участках республиканских трасс введено ограничение движения из-за непогоды 11.01.2024, 16:15194311"Казводхоз" проверят после замечаний Высшей аудиторской палаты 01.01.2024, 16:55192866Сколько будут платить казахстанцы за документы с 2024 года 11.01.2024, 15:10188151В Казахстане выявлено более 2,5 тысячи случаев незаконной добычи полезных ископаемых
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы возмущены самодеятельными работами частных стройкомпаний по прокладке сетей на дорогах общего пользования, в результате которых портится покрытие улиц и магистралей. Как вы относитесь к этим дорожным работам?