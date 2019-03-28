В Кызылординской области потерпел крушение вертолет, есть жертвы

Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - В Кызылординской области потерпел крушение вертолет ВВС СВО ВС РК, передает Kazakhstan Today.

"27 марта 2019 года потерпел крушение вертолет ВВС СВО ВС РК. На борту находилось 13 человек. По предварительным данным с места происшествия, имеются жертвы. Количество и состояние потерпевших уточняется. Вертолет следовал в составе звена из 4 боевых вертолетов из города Актау в город Шымкент. Перелет проходил в рамках комплексной проверки и учений специальных подразделений "Алтын жебе" в темное время и в сложных метеорологических условиях", - сообщает Министерство обороны РК.

Приказом министра обороны генерал-майора Н. Ермекбаева сформирована и направлена к месту крушения специально созданная комиссия Министерства обороны РК.

В настоящее время два вертолета из четырех совершили посадку и находятся в городе Кызылорде, а один вертолет вернулся к месту крушения.

Министерством обороны РК совместно с Министерством внутренних дел РК начато расследование причин и обстоятельств произошедшего авиапроисшествия.

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