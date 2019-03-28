В Кызылординской области потерпел крушение вертолет, есть жертвы

"27 марта 2019 года потерпел крушение вертолет ВВС СВО ВС РК. На борту находилось 13 человек. По предварительным данным с места происшествия, имеются жертвы. Количество и состояние потерпевших уточняется. Вертолет следовал в составе звена из 4 боевых вертолетов из города Актау в город Шымкент. Перелет проходил в рамках комплексной проверки и учений специальных подразделений "Алтын жебе" в темное время и в сложных метеорологических условиях", - сообщает Министерство обороны РК.
Приказом министра обороны генерал-майора Н. Ермекбаева сформирована и направлена к месту крушения специально созданная комиссия Министерства обороны РК.
В настоящее время два вертолета из четырех совершили посадку и находятся в городе Кызылорде, а один вертолет вернулся к месту крушения.
Министерством обороны РК совместно с Министерством внутренних дел РК начато расследование причин и обстоятельств произошедшего авиапроисшествия.
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