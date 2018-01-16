В Лисаковске подросток погиб при попытке выбраться из застрявшего лифта

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В Лисаковске подросток погиб при попытке выбраться из застрявшего лифта15.01.2018
  • Фото: http://www.kazpravda.kz
Происшествия  20:10

Лисаковск. 15 января. Kazakhstan Today - В городе Лисаковске Костанайской области при попытке выбраться из застрявшего лифта скончался подросток, 2002 года рождения, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил порталу Kazpravda.kz прокурор города Еркин Тайкешов, трагедия произошла 12 января, около 16.00.

"Поступило сообщение, что в одном из домов 6-го микрорайона в шахте лифта застряли двое подростков. Один из пострадавших хотел выбраться из лифта самостоятельно, но лифт начал движение. На месте происшествия было обнаружено тело несовершеннолетнего мальчика, 2002 года рождения", - сказал Тайкешов.


По его словам, второй подросток был эвакуирован и остался жив. По данному делу проводится досудебное расследование по статье УК РК "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
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