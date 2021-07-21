В Лисаковске женщина едва не утонула из-за спора с подругой

Фото: alau.kz.

КОСТАНАЙ. 20 ИЮЛЯ - 19 июля на охраняемом объекте "Кызыл-Жарское водохранилище" Лисаковска дежурным нарядом УССО Костанайской области была спасена тонущая женщина, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Примерно в 19.25 старшина Талгат Издыбаев, полицейский УССО Костанайской области, услышал крики о помощи. Присмотревшись, он увидел в воде, примерно в 50 метрах от моста, тонущую женщину. Она звала на помощь, течением ее несло к шлюзам водохранилища, сообщает alau.kz

Талгат Издыбаев, предупредив напарника - старшину полиции Вячеслава Маличева - о случившемся, взял спасательный круг и веревку, встал на бетонные волнорезы и кинул спасательный жилет женщине. Убедившись, что она ухватилась за круг, веревкой подтянул ее и вытащил на берег. После сотрудники управления специализированной службы охраны Костанайской области вызвали скорую.

Женщина пояснила, что, поспорив с подругой, собиралась переплыть на другой берег, но сил не хватило, и она начала тонуть.

Напомним , три человека погибли за три дня в водоемах Восточно-Казахстанской области.

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