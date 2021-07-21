Два подростка и мужчина утонули в Восточном Казахстане

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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 20 ИЮЛЯ - Три человека погибли за три дня в водоемах Восточно-Казахстанской области, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Все несчастные случаи произошли в необорудованных местах, где запрещено купаться и не дежурят спасатели.

По данным пресс-службы ДЧС ВКО, 17 июля в районе переправы Кызыл Ту Бухтарминского водохранилища при купании в неустановленном месте утонул 40-летний мужчина. Днем позже на диком пляже Бухтарминского водохранилища утонул 17-летний парень. Его тело до сих пор ищут сотрудники оперативно-спасательного отряда. В ДЧС отметили, что поиски затрудняет большое количество водной растительности.

Накануне, 19 июля, в селе Нижние Таинты утонул подросток 2006 года рождения. Он также купался в необорудованном месте, сообщает портал Noks.kz

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