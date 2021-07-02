Мать с ребенком утонули в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 1 ИЮЛЯ - В Восточно-Казахстанской области утонули мать с ребенком, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В пресс-службе ДЧС ВКО рассказали, что инцидент произошел 29 июня в районе Алтай на окраине села Зубовск. Во время игры на реке Бухтарма по неосторожности в воду упала и утонула восьмилетняя девочка.

По словам очевидцев, мать ребенка, женщина 1994 года рождения, пытаясь спасти ее, тоже утонула.

Утонувшую девочку искали спасатели, сотрудники местных исполнительных органов и полиции. Спасатели обнаружили тело в 10,5 километра ниже по течению от того места, где ребенок упал в воду", - пояснили в пресс-службе ДЧС ВКО.

С начала купального сезона в ВКО утонули восемь человек, из них двое детей. Спасатели ДЧС ВКО настоятельно призывают граждан строго соблюдать правила поведения на воде.

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