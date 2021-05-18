В ВКО двое детей утонули в арыке

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 17 МАЯ - 17 мая, в 13.40, в дежурную часть отделения полиции Урджарского района поступило сообщение об исчезновении в селе Елтай двоих трехлетних детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В поисках детей участвовали полицейские, местные жители и спасатели. В результате тела были обнаружены в арыке для полива бахчевых полей на расстоянии 350 метров от дома.

По данному факту начато досудебное расследование, назначены судебно-медицинские экспертиза для установления причины смерти, по результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее в Восточно-Казахстанской области спасатели вызволили 12-летнего мальчика, застрявшего между скалами.

В Алматинской области трехлетняя девочка выпала из машины прямо на дорогу.

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