Система Orphus

В ВКО двое детей утонули в арыке

17.05.2021 5779
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 17 МАЯ - 17 мая, в 13.40, в дежурную часть отделения полиции Урджарского района поступило сообщение об исчезновении в селе Елтай двоих трехлетних детей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В поисках детей участвовали полицейские, местные жители и спасатели. В результате тела были обнаружены в арыке для полива бахчевых полей на расстоянии 350 метров от дома.
 
По данному факту начато досудебное расследование, назначены судебно-медицинские экспертиза для установления причины смерти, по результатам будет принято процессуальное решение.
 
Ранее в Восточно-Казахстанской области спасатели вызволили 12-летнего мальчика, застрявшего между скалами. 
 
В Алматинской области трехлетняя девочка выпала из машины прямо на дорогу.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая