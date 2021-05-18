Ребенок застрял между скалами в Восточном Казахстане

Ребенок, который застрял между скалами в районе улицы Алтынсарина в поселке Глубокое, играл там совершенно один. Не рассчитав свои силы, 12-летний мальчик, не смог выбраться и попросил о помощи проходящих мимо. Очевидцы вызвали спасателей. Сотрудники ПЧ-23 с помощью спасательной верёвки вытащили застрявшего из "заточения". Ушибов и травм у ребенка не было", - рассказали в ДЧС ВКО.
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