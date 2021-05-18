Система Orphus

Ребенок застрял между скалами в Восточном Казахстане

17.05.2021 6211
Ребенок застрял между скалами в Восточном Казахстане
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 17 МАЯ - В Восточно-Казахстанской области спасатели вызволили 12-летнего мальчика, застрявшего между скалами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ребенок, который застрял между скалами в районе улицы Алтынсарина в поселке Глубокое, играл там совершенно один. Не рассчитав свои силы, 12-летний мальчик, не смог выбраться и попросил о помощи проходящих мимо. Очевидцы вызвали спасателей. Сотрудники ПЧ-23 с помощью спасательной верёвки вытащили застрявшего из "заточения". Ушибов и травм у ребенка не было", - рассказали в ДЧС ВКО.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая