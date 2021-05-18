В Алматинской области ребенок выпал из машины на дорогу

ТАЛДЫКОРГАН. 17 МАЯ - В Алматинской области трехлетняя девочка выпала из машины прямо на дорогу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Полицейские установили, что инцидент произошел 17 мая, около 10 часов утра, в поселке Отеген батыр Илийского района Алматинской области, сообщает портал Polisia.kz.

В результате оперативно-розыскных мероприятий инспекторы роты патрульной полиции установили водителя - 32-летнюю женщину. Ребенок был не пристегнут на переднем пассажирском сиденье, без детского удерживающего устройства. Полицейские отмечают, что лишь по счастливой случайности девочка не пострадала. С женщиной проведена разъяснительная беседа. В отношении нее возбуждено административное производство", - прокомментировали в полиции.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства