Туркестан. 12 мая. Kazakhstan Today - В Махтааральском районе Туркестанской области продолжаются работы по ликвидации ЧС, передает Kazakhstan Today.

По данным Комитета по ЧС МВД РК, общая группировка сил в Туркестанской области составляет 1626 человек, 324 единицы техники, 17 плавсредств, 217 водооткачивающей техники МВД, МО, МИО и МЧС Республики Узбекистан.

В селах Нурлыжол, Жанатурмыс, Фирдоуси, Оргебас, Достык и Женис проведены работы по откачке 6,1 млн кубометров воды, эвакуации имущества. В результате проведенных мероприятий в селе Оргебас открыты внутренние автодороги для передвижения автотранспорта. На территории сел Нурлыжол, Фирдоуси, Оргебас, Ырысты и Жантаксай проведены работы по возведению временных дамб, общей протяженностью 22 километра, установлены 3 коллектора в направлении села Мырзакент, уложены 87 тыс. мешков с песком. В селах Женис, Оргебас, Фирдоуси военнослужащими Национальной гвардии и Министерства обороны проводятся работы по очистке подтопленных домов и дворовых территорий от грязевых масс", - проинформировали в пресс-службе КЧС.

Экстренной бригадой Центра медицины катастроф оказана медицинская помощь 30 жителям сел Фирдоуси, Оргебас и Нурлыжол.

Кроме того, психологами ДЧС Туркестанской области и Центра медицины катастроф в селах Женис и Фирдоуси проводятся мероприятия по оказанию экстренной психологической помощи пострадавшему населению.

Для обеспечения общественного порядка выставлены 4 блокпоста (Жанатурмыс, Фирдоуси, Оргебас и Жантаксай).

Напомним, 1 мая текущего года из-за аварии на Сардобинском водохранилище в соседнем государстве пять населенных пунктов Махтааральского района оказались в зоне подтопления. В первые сутки в безопасную зону было эвакуировано 5400 местных жителей. Всего же из-за риска подтопления эвакуировали более 31 тысячи жителей.

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