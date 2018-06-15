В Мангистауской области сельчанин украл 15-летнюю девушку для женитьбы

Актау. 15 июня. Kazakhstan Today - В Мангистауской области 21-летний сельчанин украл 15-летнюю девушку, чтобы жениться на ней, передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошел еще в конце апреля текущего года, но правоохранительным органам стало известно об этом сейчас. По данным портала Тумба.kz , 21-летний житель села Шетпе украл односельчанку, которой только в декабре исполнится 16 лет. Известно, что мужчина вступал с малолетней в половую связь.

Пока неизвестно, какие меры приняты в отношении подозреваемого мужчины. Но, как отмечают юристы, вступление в половые отношения с несовершеннолетними в стране считается преступлением.

Запрещено и вступление в брак с лицами, не достигшими 16-летнего возраста, что прописано в законе. Разрешение на брак с лицами старше 16 лет могут дать лишь в особых случаях, к примеру, когда девушка беременна.

"Юристы советуют, если Вы стали жертвой похищения с целью принуждения к браку или на ваших глазах произошло такое похищение, то Вам необходимо срочно обратиться в полицию (по телефону 102 - с городского или мобильного телефона или непосредственно в дежурную часть, опорный пункт полиции, к наряду дорожно-патрульной полиции). Чем больше информации о похитителях Вы сообщите, тем больше шансов раскрыть преступление по горячим следам", - пишет портал.

Напомним, в конце мая 2018 года трагическая история с похищением невесты произошла Кыргызстане.

Как сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области, 27 мая, примерно в 22.00, в Первомайское РУВД Бишкека поступило сообщение о похищении девушки с целью вступления в брак. Через некоторое время на посту в селе Сосновка сотрудниками ОБДД Чуйской области была остановлена автомашина "Субару-Аутбек" под управлением 29-летнего Б.Д. В салоне автомашины находились двое пассажиров: 30-летний С.А. и 20-летняя Т.Б. Все указанные лица были доставлены сотрудниками ОБДД Чуйской области в ОВД Жайылского района.

По приезде в ОВД сотрудник ОБДД Чуйской области в дежурной части начал оформлять документы. Гражданка Т.Б. (невеста) в это время находилась в комнате приема граждан. Через какое-то время Б.Д. (жених) зашел в комнату приема граждан и закрылся изнутри. Из комнаты начали доноситься шум и звуки борьбы. Сотрудники милиции, взломав дверь, вошли в комнату. Девушка была обнаружена в окровавленном состоянии. Неадекватный мужчина, учинив конфликт, нанес ножевые раны молодой девушке и себе. Сразу же была вызвана скорая помощь. Их доставили в территориальную больницу Жайылского района Чуйской области. 20-летняя девушка, уроженка Джалал-Абадской области, являлась жительницей Бишкека. От полученных травм, не приходя в сознание, она скончалась в отделение реанимации, а 29-летний молодой человек, уроженец Таласской области, был прооперирован.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК КР.

Система Организации Объединенных Наций в Кыргызстане выразила обеспокоенность этим преступлением.

"Согласно последним имеющимся данным, в Кыргызстане 13,8% женщин в возрасте до 24 лет принудительно выдавались замуж. ООН в Кыргызстане подтверждает свою полную поддержку для искоренения этой незаконной практики и ставит это приоритетом в своей деятельности в соответствии с соглашениями, подписанными с правительством Кыргызстана до 2022 года", - говорится в заявлении.

Отмечается, что детские или принудительные браки являются нарушением фундаментальных прав человека с долгосрочными последствиями не только для непосредственных участников, но и для благосостояния всего общества. Такие практики, как похищение невест, принудительный брак или ала-качуу, не имеют отношения к культуре и традициям Кыргызстана, а являются нарушением прав уязвимых людей.

"Кыргызстан предпринял значительные шаги для улучшения законодательной базы, такие как запрет на осуществление нике (религиозные браки) с несовершеннолетними. Однако необходимо принять дополнительные меры для предотвращения данных практик, привлечения виновных к ответственности, а также защиты жертв. Агентства ООН в Кыргызстане призывают власти страны принять все необходимые меры для прекращения такой практики и исполнения национального законодательства и международных договоров, к которым страна присоединилась", - сказано в документе.

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