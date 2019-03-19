Актау. 18 марта. Kazakhstan Today - В Мангистауской области двух девочек госпитализировали после падения на них качелей "алтыбакан", передает Kazakhstan Today.

Пострадавших детей с многочисленными травмами санавиацией доставили в Мангистаускую областную детскую больницу. Сейчас их состояние стабилизировалось, сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Девочки 2010 и 2013 годов рождения были доставлены из села Акшымырау в Областную детскую больницу 14 марта. Обе получили закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга и тупые травмы живота. Одна из них находилась в бессознательном состоянии, пишет Lada.kz .

По словам родителей девочек, падение "алтыбакана" произошло, когда девочки играли на нем вместе с остальными детьми. Конструкция не выдержала веса и упала прямо на них.

Благодаря оперативной помощи медиков Областной детской больницы состояние детей удалось стабилизировать. На данный момент дети находятся в отделении травматологии, готовятся к выписке", - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.

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