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В Мангистауской области горел ветрогенератор

31.12.2020 14824
Актау. 31 декабря. Kazakhstan Today - Возгорание ветрогенератора произошло на въезде в Форт-Шевченко в Тупкараганском районе, передает Kazakhstan Today.
 
Информация о происшествии поступила оперативному дежурному управления кризисных ситуаций ДЧС региона 31 декабря в 08.56 по местному времени. Выяснилось, что произошло возгорание ветрогенератора №24 на ветряной электростанции на въезде в Форт-Шевченко, пишет портал "Лада".
  

На место незамедлительно выехали две единицы техники и восемь огнеборцев службы пожаротушения Тупкаранского района. Пожарными организован механизированный пост. Предварительная причина - короткое замыкание, - сообщили в ДЧС Мангистауской области.

 
По предварительным данным, произошло короткое замыкание.
 

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