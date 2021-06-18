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В Мангистауской области на газоперерабатывающем заводе произошел крупный пожар

17.06.2021 8884
В Мангистауской области на газоперерабатывающем заводе произошел крупный пожар
Актау. 17 июня - 16 июня на территории промышленной зоны, расположенной в Жанаозене, произошел крупный пожар, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Вызов в противопожарную службу поступил в 22.19. В тушении огня были задействованы 35 пожарных, 16 сотрудников жанаозенского филиала ТОО "Семсер-Орт сондіруші", десять единиц техники. К работам подключились шесть сотрудников полиции и три единицы спецтранспорта, сообщает inaktau.kz.
 

Со слов генерального директора, на территории ТОО "КазГПЗ" в компрессорном цехе произошел пожар (горение градирня охлаждения газа Т-101) на приблизительной площади 980 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", - сообщил начальник Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области Назарали Селимов.

 
Огонь локализовали в 23.02, полная ликвидация пожара произошла в 23.17.
 
Как уточнили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области, эксплуатация завода не прекращена. Он продолжит работу в прежнем режиме через час. 
 

На место происшествия выехали аким Жанаозена Максат Ибагаров, заместитель акима города Галым Байжанов и главный инспектор по чрезвычайным ситуациям аппарата акима города М. Койланов", - добавили в ЦОК МО.

 
Создан штаб, который займется выяснением обстоятельств произошедшего.
 

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