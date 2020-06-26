В Мангистауской области на видео засняли гуляющего по улице льва

Актау. 25 июня. Kazakhstan Today - В пригородном поселке Акшукур очевидцы засняли на видео гуляющего по улице льва, передает Kazakhstan Today.

Сообщение о том, что в посёлке Акшукур свободно гуляет лев, на пульт дежурного 102 поступило 25 июня 2020 года, примерно 05.30.

Незамедлительно на вызов выехали руководство департамента полиции, природоохранная полиция управления местной полицейской службы департамента полиции и сотрудники батальона патрульной полиции", - цитирует департамент полиции Мангистауской области портал "Лада" .

Как сообщили в полиции, лев был пойман. Он здоров. В данный момент выясняются обстоятельства - откуда появилось животное.









При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства