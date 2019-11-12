В Мангистауской области в ДТП с верблюдом погибли два человека, в том числе ребенок

Актау. 11 ноября. Kazakhstan Today - В Мангистауской области в ДТП с верблюдом погиб ребенок, передает Kazakhstan Today.

Авария, с трагическим исходом произошла 9 ноября на трассе Жанаозен - Батыр. Прибывшие на место ДТП медики констатировали смерть двух человек, один из которых четырехлетний ребенок, сообщает InAktau

По данным пресс-службы облздрава Мангистауской области, автомобиль столкнулся с верблюдом примерно в 19.00. В машине находились четыре человека.

На место происшествия выехали стазу три бригады скорой помощи. Однако на месте выяснилось, что двум из пострадавших медицинская помощь уже не нужна. Они погибли.

Еще двое пострадавших были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

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