В Мангистауской области в результате столкновения автобуса с автомобилем погибли два человека

Актау. 20 января. Kazakhstan Today - В Мангистауской области в результате столкновения автобуса марки Hyundai и автомобиля Hyundai Starex погибли два человека, передает Kazakhstan Today.

Столкновение автобуса марки Hyundai и автомобиля Hyundai Starex произошло из-за плохих погодных условий, пишет Lada.kz

В дорожно-транспортном происшествии на трассе Шетпе - Таушык пострадали шесть человек, двое из которых скончались от полученных травм. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Пострадавших доставили в Мангистаускую областную больницу.

Факт произошедшего зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований департамента полиции.

Проводятся все необходимые следственные мероприятия.

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