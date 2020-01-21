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В Мангистауской области в результате столкновения автобуса с автомобилем погибли два человека

20.01.2020, 13:14 8911
Актау. 20 января. Kazakhstan Today - В Мангистауской области в результате столкновения автобуса марки Hyundai и автомобиля Hyundai Starex погибли два человека, передает Kazakhstan Today.
 
Столкновение автобуса марки Hyundai и автомобиля Hyundai Starex произошло из-за плохих погодных условий, пишет Lada.kz.
 
В дорожно-транспортном происшествии на трассе Шетпе - Таушык пострадали шесть человек, двое из которых скончались от полученных травм. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
 
Пострадавших доставили в Мангистаускую областную больницу.
 
Факт произошедшего зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований департамента полиции.
 
Проводятся все необходимые следственные мероприятия.
 

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