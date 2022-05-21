В Мангистауской области ветер снес крыши зданий и повредил газопровод

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АКТАУ. 20 МАЯ - В ДЧС Мангистауской области рассказали о последствиях стихии, из-за ветра особенно пострадало село Бейнеу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ветер снес крыши с Дома культуры и поликлиники № 3 в селе Бейнеу, сообщает "Лада".
Также частично разрушен газопровод по улице Уали. В результате без газа остались четыре частных жилых дома.
Пострадавших нет. В настоящее время работниками АО "КазТрансГаз Аймак" и АО "Бейнеуэнергосервис" ведутся ремонтные работы.
Ранее сообщалось, что в Мангистауской области разбушевалась непогода: сильный ветер и дождь. Жителей региона предупредили об ухудшении погоды накануне.
В департаменте полиции призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию. Трассы закрывать стражи порядка не планируют.