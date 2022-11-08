В Минэнерго прокомментировали аварию на Риддерской ТЭЦ

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Риддер. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках объявленного режима чрезвычайной ситуации местного масштаба организованы ремонтно-восстановительные работы с привлечением энергетиков региона, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК
7 ноября в 3.40 на Риддерской ТЭЦ включен в работу котел № 2, готовится к растопке котел № 1. Температура подачи в тепловых сетях составляет: по графику - 70°С, по факту снижена до 30°С . 3 ноября 2022 года на Риддерской ТЭЦ остановлен котел № 3 для проведения работ по расшлаковке. 4 ноября остановлен котел № 2, 6 ноября был остановлен котел № 1 для устранения дефектов по вспомогательному оборудованию и котел № 6 для устранения дефектов поверхности нагрева", - проинформировали в ведомстве.
В созданный под руководством акима Восточно-Казахстанской области оперативный штаб по аварийной ситуации на АО «Риддер ТЭЦ» также вошли представители территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК.
В настоящее время в рамках объявленного режима чрезвычайной ситуации местного масштаба организованы ремонтно-восстановительные работы с привлечением энергетиков региона: Усть-Каменогорской и Согринской ТЭЦ, также осуществляется оперативное пополнение запасов мазута", - рассказали в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, в Риддере объявлен режим ЧС из-за аварии на местной ТЭЦ. 22 тысячи жителей города остались без тепла.