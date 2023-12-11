В нескольких микрорайонах Актау остановлена подача тепла

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Атырау. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Водоснабжение города и пригорода Атырау нарушилось в результате замерзания реки Урал, - Водоснабжение города и пригорода Атырау нарушилось в результате замерзания реки Урал, сообщает пресс-служба городского акимата.





В связи с наступлением морозов и малыми скоростями движения воды в реке Урал, которая является источником водоснабжения города и пригородных поселков, образовалось становление льда. По этой причине в местах забора воды насосными станциями водозаборных сооружений образовалась шуга. Явление стало причиной остановки водозаборных сооружений города", - говорится в сообщении.





Отмечается, что в настоящее время службами КГП "Атырау облысы Су Арнасы" принимаются все необходимые меры по запуску водозаборных сооружений города. Вода будет подаваться планомерно по мере устранения ледниковых заторов.





Дополнено 10.12.2023, 18.00





Как сообщили в региональной службе коммуникации (РСК), по данным на 15.00 10 декабря, два из трех имеющихся водоочистных сооружения очищены от шуги и запущены в работу - скорость поступления воды на агрегаты оптимальная. Водолазы продолжают работать над очисткой от шуги третьего водоочистного сооружения.





Проблема возникла из-за осложнения забора воды из реки Жайык на водоочистных сооружениях города. К тому же, за последние несколько дней при преобладающих восточных ветрах (выгоне) значительно понизился уровень Каспийского моря, что тоже вызвало понижение уровня на устьевых постах города Атырау и пригородных селах Жанаталап, Еркинкала, которые подвержены сгонно-нагонным явлениям с Каспийского моря. За несколько часов вечером 9 декабря уровень снизился на 15-20 см. Ил и мелкие кристаллы льда забивают рыбозащитные сетки, которые установлены на водозаборном оборудовании.





По словам главного руководителя по водоочистным сооружениям КГП "Атырау облысы Су Арнасы" Бориса Пенкина, такая ситуация с образованием плотной массы шуги в реке не наблюдалось давно, порядка 20 лет. Ежегодно в начале зимы, при образовании шуги в реке, работники предприятия справлялись своими силами и успешно выходили из этой ситуации.





Шуга может создавать проблемы для водозабора по нескольким причинам:





Во-первых, это засорение водозаборных устройств, так как мелкие кристаллы льда, составляющие шугу, могут забивать рыбозащитные сетки и другие элементы водозаборного оборудования, что снижает его эффективность и может привести к необходимости частой очистке рыбозащитных сеток.





Во-вторых, ситуация может привести к повреждению оборудования - перемещение шуги с течением реки повлечет механические повреждения оборудования водозабора, особенно если кристаллы льда крупные или если шуга образует плотные скопления.





В-третьих, эти факторы скажутся на снижении качества воды - шуга может переносить с собой различные загрязнения в виде ила, что потенциально ухудшает качество воды.





В-четвертых, возникают проблемы в виде препятствия для водопотока - в некоторых случаях шуга может образовывать достаточно плотные скопления, что препятствует нормальному течению воды. А это, в свою очередь сказывается на эффективности работы водозаборных сооружений.