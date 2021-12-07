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В Нур-Султане дети инсценировали ограбления банка

06.12.2021, 19:51 92611
НУР-СУЛТАН. 6 ДЕКАБРЯ - На канал 102 поступило сообщение от менеджера столичного банка о том, что в здании находятся неизвестные лица и угрожают клиентам, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе проверки установлено, что трое несовершеннолетних в возрасте 14-15 лет зашли в здание банка по улице Достык, чтобы снять на видео якобы ограбление банка. Они стали снимать видео, а затем скрылись, сообщает пресс-служба департамента полиции Нур-Султана. 
 
Полицейские установили несовершеннолетних и доставили их в полицию. Были вызваны их законные представители. 
 
По словам детей, они на протяжении года посещают киноакадемию по производству художественных роликов. Во время занятий они получили задание от руководителя отснять постановочное видео ограбления. Зайдя в здание банка, по сценарию девушка навела игрушечный пистолет на своего напарника, третий снимал происходящее на видео. В зале в это время находились посетители. 
 
По данному факту в отношении руководителя киноакадемии возбуждено административное производство по статье 128 КоАП РК. За совершение нарушения общественного порядка несовершеннолетними, ответственность понесли законные представители. В отношении родителей возбуждено административное производство по статье 435 КоАП РК. Собранные материалы направлены в Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Нур-Султана для принятия процессуального решения.
 

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новости по теме

В Атырау беременная женщина спрыгнула с моста

07.12.2021, 14:33 16633
В Атырау беременная женщина спрыгнула с моста
Фото: polisia.kz
АТЫРАУ. 7 ДЕКАБРЯ - В Атырау беременная женщина спрыгнула с моста. Местным полицейским удалось спасти ее, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Polisia.kz, сегодня около 9.20 утра инспектор Центра оперативного управления УП города Атырау с помощью камер видеонаблюдения выявил женщину на пешеходном мосту, которая вызвала подозрение. Инспектор передал сообщение ближайшим сотрудникам патрульной полиции.
 

Командир роты батальона патрульной полиции Алмас Закариев выехал на мост и по ту сторону обнаружил женщину, которая собиралась прыгнуть. Несмотря на то, что сотрудник полиции отговаривал ее от суицидальных мыслей, она совершила прыжок. Своевременно прибывшие на место происшествия сотрудники отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы департамента полиции Атырауской области Жандарбек Жанбырбаев и Айбат Джаубаев спасли спрыгнувшую с моста жительницу Уральска", - пишет Polisia.kz.

 
В настоящее время 28-летняя женщина доставлена в больницу службой скорой помощи, выяснилось, что она беременна. Начаты следственные действия
 
 

В Кызылорде заключенный покончил с собой в колонии

07.12.2021, 14:12 11449
КЫЗЫЛОРДА. 7 ДЕКАБРЯ - В Кызылорде заключенный покончил с собой в колонии. Он состоял на профилактическом учете психологической службы учреждения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
2 декабря в учреждении смешанной безопасности департамента УИС по Кызылординской области осужденный совершил суицид, сообщает пресс-служба ДУИС региона.
 

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, представители прокуратуры и руководство областного ДУИС. Изучены материалы с камер видеонаблюдения, составлена беседа с другими осужденными. Фактов противоправных действий в отношении него в результате первичной проверки выявлено не было", - говорится в сообщении.

 
Осужденный отбывал наказание по части 1 статьи 99 (Убийство) и части 3 статьи 24 (Покушение на преступление) УК РК.
 
В ведомстве отметили, что осуждённый состоял на профилактическом учете психологической службы учреждения как "склонен к суициду"; кроме того, имел диагноз: "органический галлюциноз". В настоящее время проводится досудебное расследование, а также назначена служебная проверка.
 
 

В Павлодарской области в результате лобового столкновения двух автомобилей погиб один человек

07.12.2021, 12:44 41500
В Павлодарской области в результате лобового столкновения двух автомобилей погиб один человек
ПАВЛОДАР. 7 ДЕКАБРЯ - На трассе в Павлодарской области произошло лобовое столкновение двух автомобилей, погиб один человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в департаменте полиции Павлодарской области, 6 декабря 2021 года в 18.30 на 136 километре автодороги Ленинский - Русская Поляна вблизи села Ынтымак Иртышского района 49-летний водитель автомашины Ауди-80, выехав на полосу встречного движения, допустил лобовое столкновение с автомашиной "Газель". 
 

В результате ДТП водитель автомашины Ауди-80 от полученных травм скончался на месте происшествия", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

 
Автомашины водворены на специализированную штрафную стоянку. Проводится проверка.

 

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