В Нур-Султане дети инсценировали ограбления банка

НУР-СУЛТАН. 6 ДЕКАБРЯ - На канал 102 поступило сообщение от менеджера столичного банка о том, что в здании находятся неизвестные лица и угрожают клиентам, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе проверки установлено, что трое несовершеннолетних в возрасте 14-15 лет зашли в здание банка по улице Достык, чтобы снять на видео якобы ограбление банка. Они стали снимать видео, а затем скрылись, сообщает пресс-служба департамента полиции Нур-Султана.

Полицейские установили несовершеннолетних и доставили их в полицию. Были вызваны их законные представители.

По словам детей, они на протяжении года посещают киноакадемию по производству художественных роликов. Во время занятий они получили задание от руководителя отснять постановочное видео ограбления. Зайдя в здание банка, по сценарию девушка навела игрушечный пистолет на своего напарника, третий снимал происходящее на видео. В зале в это время находились посетители.

По данному факту в отношении руководителя киноакадемии возбуждено административное производство по статье 128 КоАП РК. За совершение нарушения общественного порядка несовершеннолетними, ответственность понесли законные представители. В отношении родителей возбуждено административное производство по статье 435 КоАП РК. Собранные материалы направлены в Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Нур-Султана для принятия процессуального решения.