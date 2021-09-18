НУР-СУЛТАН. 17 СЕНТЯБРЯ - В Нур-Султане двое малолетних детей гуляли ночью на проезжей части дороги, передает KAZAKHSTAN TODAY.

15 сентября текущего года, в 2 часа ночи, на канал 102 позвонил житель столицы и сообщил, что двое малышей гуляют на проезжей части по улице Валиханова. Двух мальчишек в возрасте 5 и 3 лет поместили в Центр поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации", - сообщили в департаменте полиции Нур-Султана.

Полицейские установили, что дети находились дома одни и были предоставлены сами себе. В 02.00 они выбежали из дома и гуляли на проезжей части.

Родительница в это время распивала алкоголь у соседей. Сотрудниками полиции в отношении женщины составлен административный протокол по статье 127 КоАП РК. Семья взята на контроль ювенальной полиции. В настоящее время осуществляется сбор документов для рассмотрения по вопросу лишения либо ограничения родительских прав в отношении матери несовершеннолетних детей", - проинформировали в полиции.





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