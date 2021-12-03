В Нур-Султане полицейский пострадал, пытаясь остановить бетономешалку

Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 2 ДЕКАБРЯ - 2 декабря в 14.00 по улице Кошкарбаева при несении службы старшим инспектором специализированного батальона патрульной полиции ДП города Архатом Ракишевым была замечена автомашина Howo, которая грубо нарушала правила дорожного движения, создавая аварийную ситуацию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Водитель фуры, не подчинившись законным требованиям полицейского, продолжил движение, сообщает Polisia.kz.
Сотрудник полиции по радиостанции запросил помощь. Затем он запрыгнул в кабину большегруза, где водитель оказал сопротивление и полицейский упал на проезжую часть. Полицейскими автомашина была заблокирована, водитель задержан.
Результаты освидетельствования показали, что нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в ИВС ДП Нур-Султана. Проводится расследование. Автомашина водворена на коммунальную стоянку.
29-летний капитан полиции Архат Ракишев госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. За жизнь полицейского сейчас борются врачи.