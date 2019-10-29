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В Нур-Султане произошла драка между рабочими из Индии

28.10.2019, 09:25 14257
В Нур-Султане произошла драка между рабочими из Индии
Нур-Султан. 28 октября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане произошла драка между рабочими из Индии, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в столичном департаменте полиции, вечером 27 октября поступила информация о том, что на территории строящегося объекта, в общежитии иностранных рабочих, произошла драка между рабочими из числа граждан Индии. 
 
"Полицейскими установлено, что в ходе распития спиртных напитков между рабочими из Индии произошла драка, в результате трое из них получили телесные повреждения. Всего задержаны и доставлены в управление полиции района Есиль восемь иностранных рабочих, участников данного инцидента", - проинформировали в ведомстве. 
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье "Хулиганство" УК РК.
 

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