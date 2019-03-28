В Нур-Султане в Есиль упал мужчина и спасавшие его сотрудники ЧС и полиции (ВИДЕО)

Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - В Нур-Султане в Есиль упал мужчина и спасавшие его сотрудники ЧС и полиции, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службе столичного департамента полиции, накануне, около 18.00, автопатруль "Талас-201" получил вызов, что за университетом в реке Есиль тонет человек. Через пять минут экипаж был на месте. Вместе с прибывшими сотрудниками КЧС полицейские приняли меры по спасению мужчины.

Сотрудник КЧС подполз к мужчине по льду и обвязал его специальным канатом. В процессе вытягивания, не выдержав веса, лед раскололся, в воде оказались мужчина, сотрудник КЧС и полицейский. На помощь подоспели другие полицейские, которые вытащили троих из воды", - рассказали в полиции.

В пресс-службе отметили, что 62-летнему спасенному мужчине оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу. Также медицинская помощь была оказана сотруднику ЧС и полицейскому, которые оказались в ледяной воде.

В ДП напоминают, что лед в реке уже хрупкий. Не стоит рисковать и переходить водоемы по льду.





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