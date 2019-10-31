В Нур-Султане задержали мужчину, который преследовал девочку в подъезде (ВИДЕО)

Нур-Султан. 30 октября. Kazakhstan Today - В полиции Нур-Султана изучили видеозапись с участием ребенка и подозрительного мужчины, снятую с одном из подъездов жилого дома, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана, в полицию обратился отец девочки, которая испугалась неизвестного мужчины, преследовавшего ее в подъезде жилого дома на улице Сатпаева.

Полицейскими установлен и доставлен в управление полиции района "Алматы" 24-летний житель города. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия с участием несовершеннолетней и ее законных представителей, направленные на выяснение обстоятельства по данному факту", - прокомментировали в пресс-службе.









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