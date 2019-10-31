В Нур-Султане задержали мужчину, который преследовал девочку в подъезде (ВИДЕО)

Как сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана, в полицию обратился отец девочки, которая испугалась неизвестного мужчины, преследовавшего ее в подъезде жилого дома на улице Сатпаева.
Полицейскими установлен и доставлен в управление полиции района "Алматы" 24-летний житель города. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия с участием несовершеннолетней и ее законных представителей, направленные на выяснение обстоятельства по данному факту", - прокомментировали в пресс-службе.
Напомним, в Шымкенте в подъезде дома педофил напал на 11-летнего мальчика. Преступника остановила соседка, услышавшая крики ребенка. Она же опознала его на видеозаписи из подъезда.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства