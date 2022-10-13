В области Жетісу шестилетний мальчик погиб, упав с лошади

Талдыкорган. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В поселке Жерұйық шестилетний ребенок погиб, упав со скачущей лошади, сообщили в пресс-службе департамента полиции области Жетісу.
По данным департамента, инцидент произошел 11 октября.
В больницу города Жаркента с тяжелыми травмами доставили шестилетнего мальчика. Медики диагностировали у ребенка перелом височной части головы, а также ссадины и ушибы по всему телу. Несмотря на усилия врачей, малыш через несколько часов скончался", - сообщили в полиции.
Выяснилось, что смертельные травмы ребенок получил, упав со скачущей лошади.
Накануне мальчик со своим отцом выехал на пастбище. За поселком он решил покататься на лошади, которая, не подчинившись седоку, понеслась вскачь. Выпав из седла, ребенок зацепился ногой в стремени скачущего коня", - пояснили в пресс-службе.