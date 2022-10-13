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В области Жетісу шестилетний мальчик погиб, упав с лошади

12.10.2022, 17:28 8686
В области Жетісу шестилетний мальчик погиб, упав с лошади
Талдыкорган. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В поселке Жерұйық шестилетний ребенок погиб, упав со скачущей лошади, сообщили в пресс-службе департамента полиции области Жетісу.
 
По данным департамента, инцидент произошел 11 октября.
 

В больницу города Жаркента с тяжелыми травмами доставили шестилетнего мальчика. Медики диагностировали у ребенка перелом височной части головы, а также ссадины и ушибы по всему телу. Несмотря на усилия врачей, малыш через несколько часов скончался", - сообщили в полиции.

 
Выяснилось, что смертельные травмы ребенок получил, упав со скачущей лошади.
 

Накануне мальчик со своим отцом выехал на пастбище. За поселком он решил покататься на лошади, которая, не подчинившись седоку, понеслась вскачь. Выпав из седла, ребенок зацепился ногой в стремени скачущего коня", - пояснили в пресс-службе.

 

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Смертельное ДТП с участием автобуса и "Газели" произошло в Туркестане

13.10.2022, 12:45 1841
Смертельное ДТП с участием автобуса и "Газели" произошло в Туркестане
Фото: Polisia.kz
Туркестан. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестане 13 октября произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и "Газели", сообщает Polisia.kz.
 

Примерно 08.00 на трассе Самара - Шымкент столкнулись автомашина "Газель" и пассажирский автобус Yutong. В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончался один из пассажиров автобуса. Еще пятеро доставлены в больницу с различными травмами", - проинформировали в полиции.

 
Данный факт зарегистрировали по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).
 
Назначены экспертизы. Водитель "Газели", выехавший на встречную полосу, задержан. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

 
Ранее сообщалось, что в Алматы водитель пассажирского автобуса врезался в жилой дом, есть пострадавшие.
 

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая

13.10.2022, 09:09 3216
Алматы. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сейсмологи утром 13 октября зарегистрировали землетрясение на территории Китая магнитудой 3,9.
 
Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 13 октября 2022 года в 07.08 зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 358 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.
 
Энергетический класс землетрясения составил 9,2, магнитуда MPV 3,9, глубина 15 км.
 
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 

В Кентау более ста человек отравились в кафе

12.10.2022, 09:27 12021
В Кентау более ста человек отравились в кафе
Фото: unsplash
Кентау. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Кентау Туркестанской области завели дело на администрацию кафе, где за два месяца отравились 168 человек.
 
В общепите санэпидемиологи выявили ужасную антисанитарию и массу нарушений. Оказалось, у некоторых поваров даже не было санитарных книжек, сообщает телеканал КТК.
 
После приготовленных в одном из кафе в Кентау пиццы, суши и картофеля фри кишечная инфекция поразила сразу 145 человек. Больные стали массово поступать в стационары в минувшие выходные. Санэпидемиологи и полиция сразу провели внеплановую проверку, после которой заведение закрыли. Выяснилось, что у кафе отсутствует разрешение на деятельность, а персонал не имеет санкнижек. Нет и документов о безопасности продуктов.
 
Известно, что в августе в том же кафе уже было массовое отравление. Тогда руководству выписали штраф на 700 тысяч.
 

Всего зарегистрировано 145 человек. Из них 98 госпитализированы, 47 направлены на амбулаторное лечение. В больницы Туркестана поступил 31 отравившийся, Кентау - 67. Из них пять беременных женщин и 33 ребенка. Состояние всех на сегодняшний день средней тяжести. Пациентов, которые идут на поправку, выписываем", - сказала заместитель руководителя областного управления общественного здоровья Туркестанской области Алтын Досанова.

 

Пассажиры авиакомпании SCAT на полчаса оказались заперты в автобусе

11.10.2022, 20:21 17641
Пассажиры авиакомпании SCAT на полчаса оказались заперты в автобусе
Алматы. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Десятки пассажиров авиакомпании SCAT пожаловались на действия сотрудников аэропорта Алматы и авиакомпании.
 
По словам людей, после остановки автобуса у самолета им не открыли дверь в автобусе, сообщает "Лада".
 

Мы неоднократно просили открыть дверь, но в ответ никаких действий не было. В автобусе стало очень жарко, так как окна не открывались. У людей началась паника. Примерно через полчаса мы все-таки вышли и уже думали, поднимемся в самолет, но и на улице нас держали еще полчаса. В самолет поднимался сотрудник полиции, но он ничего не объяснил", - рассказала пассажирка рейса Ляззат.

 
Как пояснили в авиакомпании, получасовая задержка вылета рейса Алматы - Актау была связана с необходимостью снятия одного из пассажиров с рейса.

 

Тело одного из пропавших в Акмолинской области рыбаков обнаружили спасатели

11.10.2022, 17:51 19581
Тело одного из пропавших в Акмолинской области рыбаков обнаружили спасатели
Фото: Depositphotos
Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На Астанинском водохранилище найдено тело одного из пропавших рыбаков, поиски второго рыбака продолжаются, сообщает пресс-служба ДЧС Акмолинской области.
 
Двое мужчин, 1972 и 1975 года рождения, пропали вчера на Астанинском водохранилище при ловле рыбы на моторной лодке при неизвестных обстоятельствах. Оба жители Темиртау.
 
На поисково-спасательные работы были отправлены шесть человек личного состава ДЧС, двое полицейских, волонтеры и плавсредства, одно из которых оборудовано эхолотом.
 
В настоящее время ведутся поиски второго мужчины.
 
В ДЧС напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности при ловле рыбы, основные из них - не рыбачить в нетрезвом состоянии и надевать спасательные жилеты.
 

В Актау произошло ДТП с участием полицейской машины

11.10.2022, 13:37 23081
В Актау произошло ДТП с участием полицейской машины
Фото: polisia.kz
Актау. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау ночью 10 октября на перекрестке между 11-м и 12-м микрорайонами произошло дорожно-транспортное происшествие с участием полицейской машины, направлявшейся на вызов, сообщает Polisia.kz.
 

Водитель автотранспорта газель проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с легковой автомашиной Nissan Maxima", - проинформировали в полиции.

 
В результате ДТП пятеро пострадавших, в том числе три сотрудника полиции, а также водитель и пассажир Nissan Maxima были доставлены в областную больницу. После оказания медицинской помощи они были отпущены домой.
 
На водителя служебного автотранспорта составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).

 
Ранее сообщалось, что в столице водитель КамАЗа снес полицейскую машину и напал на сотрудников полиции.
 

Массовая драка подростков произошла в Мангистауской области

11.10.2022, 13:12 23651
Актау. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Шетпе Мангистауской области рядом с железнодорожным вокзалом произошла массовая драка подростков, сообщает Polisia.kz.
 
Видео инцидента появилось в социальных сетях.
 

Видео было снято 8 октября текущего года около 22.00 рядом с железнодорожным вокзалом села Шетпе. Установлена личность 18 подростков в возрасте 16-17 лет, которые вместе с родителями были доставлены в отдел полиции", - проинформировали в полиции.

 
Отмечается, что по данному факту никаких жалоб и заявлений не поступало.
 
Законные представители несовершеннолетних привлечены к ответственности по части 2 статьи 442 КоАП РК (Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей). Также с каждым из них проведена профилактическая беседа.

Внимание! 18+! Видеоматериал содержит ненормативную лексику и не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.

Ранее сообщалось, что в Кентау драка подростков закончилась убийством.
 

В Алматы водитель пассажирского автобуса врезался в жилой дом, есть пострадавшие

11.10.2022, 08:16 25446
В Алматы водитель пассажирского автобуса врезался в жилой дом, есть пострадавшие
Фото: Polisia.kz
Алматы. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы на улице Кудерина произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, есть пострадавшие. Об этом сообщил начальник управления дознания департамента полиции города Алматы Олжас Шарипов.
 

10 октября в 18.00 водитель автобуса Yutong 141-го маршрута, обслуживаемый частным перевозчиком ТОО "Олжас LTD", следуя по улице Кудерина в южном направлении, не справившись с управлением, выехал с проезжей части и допустил наезд на препятствие - жилой дом. В результате ДТП пострадал сам водитель и шесть его пассажиров", - сообщает Polisia.kz.

 
По словам Олжаса Шарипова, по данному факту начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного статьей 345, часть 2, УК РК.
 

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