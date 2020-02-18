В одном из общежитий Нур-Султана произошел пожар

Нур-Султан. 17 февраля. Kazakhstan Today - В одном из частных общежитий Нур-Султана произошел пожар, передает Kazakhstan Today.





16 февраля, в 21.37, на пульт противопожарной службы Нур-Султана поступило сообщение о пожаре в двухэтажном общежитии по улице Кюльтегина. На место вызова незамедлительно были направлены 26 человек личного состава и 7 единиц пожарной техники столичного ДЧС", - сообщили в пресс-службе Комитета по ЧС МВД РК.

К моменту прибытия пожарных горела кровля и частично второй этаж здания. Пожар был локализован в 22.31 и ликвидирован в 22.44. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Данное общежитие на 20 комнат является частным.





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