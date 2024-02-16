В одном из российских городов машина снесла мальчика прямо во дворе жилого дома

Как отмечает портал, у ребёнка не было хорошего обзора, с учётом достаточно высокой скорости, машина сразу сбила мальчика.

Фото: региональная Госавтоинспекция

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Калининград. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из российских городов водитель BMW снесла мальчика прямо во дворе жилого дома, сообщает региональная Госавтоинспекция.



По данным портала "Русский Запад", в Калининграде 30 января около 15 часов во дворе дома, расположенного на улице Глинки, 34-летней водитель БМВ X1, ехавшей примерно со скоростью 30 км/ч сбила 10-летнего мальчика, который вышел из подъезда своего дома на дворовую дорогу, плотно заставленную припаркованными автомобилями жильцов.





Как отмечает портал, у ребёнка не было хорошего обзора, с учётом достаточно высокой скорости, машина сразу сбила мальчика.





Мальчик вышел из подъезда, посмотрел направо, потом наверх, и через 3 секунды побежал через дорогу. Видимо, он не увидел автомобиля, посчитав, что может перейти безопасно. На видео отчётливо видно, что водитель не включила фары ближнего света при движении", - пишет "Русский Запад".





В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.





В региональной Госавтоинспекции напомнили, что водитель должен быть особенно внимателен в таких дорожных условиях, скорость не должна превышать 20 км/ч.





Как рассказал эксперт журналисту Kazakhstan Today, на внутридомовых территориях невозможно соблюдать безопасное вождение при скоростном режиме выше 5 км/ч. По его мнению, водитель автотранспорта на закрытой территории дома является источником повышенной опасности.





Между тем, в настоящее время как в России, так и в Казахстане согласно ПДД в жилых зонах и дворовых территориях разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 20 км/ч. При этом, дворы заставлены припаркованными автомобилями и объезд также не представляется возможным. Кроме того, на таких территориях нет камер фиксации скоростного режима и сотрудников дорожной полиции, автомобили могут двигаться с еще большей скоростью.





В Комитете административной полиции МВД РК ранее напомнили, что в жилой зоне пешеходы двигаются как по тротуарам, так и по проезжей части дороги. Здесь пешеходы имеют преимущество, однако их движение не должно создавать необоснованные помехи для движения транспортных средств.





Кроме того, осуществляя выезд из дворовых территорий, водители обязаны пропустить всех участников движения, независимо от того, куда они движутся.





Все чаще на спокойной от интенсивного движения территории дома автомобили стали представлять опасность для детей. Дети, выходя из подъезда, чтобы попасть на детскую площадку, должны перейти дорогу, с ограниченным для пешехода обзором из-за заставленного автотранспорта, на которой кроме всего прочего может нестись машина на скорости выше в 20 км/ч.





Таких дворов, заставленных машинами, с каждым годом становится все больше и больше, где водитель автотранспорта, попадая в жилую зону или на придомовую территорию, чтобы припарковаться, является источником повышенной опасности, и должен снизить скорость, чтобы не создавать угрозу жизни и здоровью детей и животных, которые воспринимают данную территорию как безопасную, но таковой, как мы видим, она не является.





Эксперты давно говорят о необходимости снижения скоростного режима в жилых зонах и домовых территориях, а также считают необходимым оборудовать ее дорожными знаками, лежачими полицейскими, ограничивающими скорость движения автотранспорта.