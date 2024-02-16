02.02.2024, 11:52 1051

В одном из российских городов машина снесла мальчика прямо во дворе жилого дома

Как отмечает портал, у ребёнка не было хорошего обзора, с учётом достаточно высокой скорости, машина сразу сбила мальчика.
В одном из российских городов машина снесла мальчика прямо во дворе жилого дома
Фото: региональная Госавтоинспекция
Калининград. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из российских городов водитель BMW снесла мальчика прямо во дворе жилого дома, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По данным портала "Русский Запад", в Калининграде 30 января около 15 часов во дворе дома, расположенного на улице Глинки, 34-летней водитель БМВ X1, ехавшей примерно со скоростью 30 км/ч сбила 10-летнего мальчика, который вышел из подъезда своего дома на дворовую дорогу, плотно заставленную припаркованными автомобилями жильцов.

Как отмечает портал, у ребёнка не было хорошего обзора, с учётом достаточно высокой скорости, машина сразу сбила мальчика.

Мальчик вышел из подъезда, посмотрел направо, потом наверх, и через 3 секунды побежал через дорогу. Видимо, он не увидел автомобиля, посчитав, что может перейти безопасно. На видео отчётливо видно, что водитель не включила фары ближнего света при движении", - пишет "Русский Запад".


В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

В региональной Госавтоинспекции напомнили, что водитель должен быть особенно внимателен в таких дорожных условиях, скорость не должна превышать 20 км/ч.

Как рассказал эксперт журналисту Kazakhstan Today, на внутридомовых территориях невозможно соблюдать безопасное вождение при скоростном режиме выше 5 км/ч. По его мнению, водитель автотранспорта на закрытой территории дома является источником повышенной опасности.

Между тем, в настоящее время как в России, так и в Казахстане согласно ПДД в жилых зонах и дворовых территориях разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 20 км/ч. При этом, дворы заставлены припаркованными автомобилями и объезд также не представляется возможным. Кроме того, на таких территориях нет камер фиксации скоростного режима и сотрудников дорожной полиции, автомобили могут двигаться с еще большей скоростью.

В Комитете административной полиции МВД РК ранее напомнили, что в жилой зоне пешеходы двигаются как по тротуарам, так и по проезжей части дороги. Здесь пешеходы имеют преимущество, однако их движение не должно создавать необоснованные помехи для движения транспортных средств.

Кроме того, осуществляя выезд из дворовых территорий, водители обязаны пропустить всех участников движения, независимо от того, куда они движутся.

Все чаще на спокойной от интенсивного движения территории дома автомобили стали представлять опасность для детей. Дети, выходя из подъезда, чтобы попасть на детскую площадку, должны перейти дорогу, с ограниченным для пешехода обзором из-за заставленного автотранспорта, на которой кроме всего прочего может нестись машина на скорости выше в 20 км/ч.

Таких дворов, заставленных машинами, с каждым годом становится все больше и больше, где водитель автотранспорта, попадая в жилую зону или на придомовую территорию, чтобы припарковаться, является источником повышенной опасности, и должен снизить скорость, чтобы не создавать угрозу жизни и здоровью детей и животных, которые воспринимают данную территорию как безопасную, но таковой, как мы видим, она не является.

Эксперты давно говорят о необходимости снижения скоростного режима в жилых зонах и домовых территориях, а также считают необходимым оборудовать ее дорожными знаками, лежачими полицейскими, ограничивающими скорость движения автотранспорта.
 
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Теги:ДТПРебенокБольницадвор

новости по теме

16.02.2024, 14:02 3961

Семей остался без света  Дополнено

Жители также жаловались на отсутствие холодной воды
Семей остался без света
Семей. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее произошел массовый сбой, почти во всех районах города отключили свет.

Как сообщает Telegram-паблик Abai News, жители также жалуются, что у них нет холодной воды.

Ситуацию прокомментировали в Минэнерго.

В 13.30 вследствие отключения по сетям АО "KEGOC" произошло ограничения потребителей в г. Семей. В 13.45 электроснабжение восстановлено", - сообщили в пресс-службе ведомства.


Дополнено 16.02.2024, 15.15

Позже в АО "KEGOC" назвали причину отключения на сетях.

В связи с неблагоприятными погодными условиями 16 февраля 2024 года в 13.26 произошло отключение на подстанции 220 кВ АО "KEGOC" в Семейском энергоузле. После выполнения оперативных действий персонала в 13.45 подача электроэнергии восстановлена в полном объеме", - сказано в сообщении компании.


Напомним, на прошлой неделе из-за погодных условий жители Степногорска остались без тепла и электричества.
 
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Теги:ОтключениеСемейэлектричество
16.02.2024, 12:59 5041

Дело об оползне в Алматы: в прокуратуре рассказали подробности

Проверку законности строительства в Тау-Самале и изменения целевого назначения участков земли проводит департамент по управлению земельными ресурсами
Дело об оползне в Алматы: в прокуратуре рассказали подробности
Фото: МЧС РК
Алматы. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В прокуратуре Алматы рассказали, по какой статье завели уголовное дело об унесшем жизни четырех человек оползне в Алматы и о проверке законности построек в Тау-Самале.

Как сообщает Zakon.kz со ссылкой на ведомство, жители микрорайона Тау-Самал с жалобами на незаконную застройку ранее в прокуратуру не обращались, хотя после случившейся трагедии они заявили представителям СМИ, что жилые дома выше одного этажа там возводят незаконно.

Сообщаем, с 2023 года по истекший период текущего года досудебных расследований, связанных с незаконной застройкой микрорайона Тау-Самал, не имелось, так же, как и жалоб жителей, проверочные мероприятия не проводились", - говорится в ответе заместителя прокурора Алматы на запрос агентства.


В ведомстве также рассказали, что управление полиции Медеуского района расследует уголовное дело по статье 204 УК РК "Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, либо повлекшее тяжкие последствия, или причинившее особо крупный ущерб".

Наказание по этой статье предусматривает штраф в размере до 2000 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

В надзорном органе также рассказали, что проверку законности строительства в Тау-Самале и изменения целевого назначения участков земли проводит департамент по управлению земельными ресурсами.

Напомним, ночью 8 февраля в микрорайоне Тау-Самал в результате схода оплывины объемом 3200 кубометров был полностью разрушен частный жилой дом и еще один поврежден. Погибла семья из 4 человек: мужчина, женщина и два подростка 2007 года рождения.

В "Казселезащите" сообщили, что сход оплывины на жилые дома произошел из-за переувлажнения грунта, причиной которого стал прорыв водопроводной трубы, проложенной в средней части склона горы. Выехавший на место ЧП аким Медеуского района Еркебулан Оразалин заявил, что дом, разрушенный во время оползня, был построен в зоне, где запрещено индивидуальное жилищное строительство. В департаменте полиции завели уголовное дело.

Оползень в Алматы вновь поднял тему застройки предгорий. После трагедии аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района пообещал, что в Алматы усилят контроль за строительством в предгорной местности.

Ранее жители Алматы неоднократно выступали с требованием прекратить застройку предгорий, которая несет угрозу схода оползней.

После трагедии эксперты вновь предложили запретить строительство в предгорьях Алматы.
 
15.02.2024, 11:03 35731

Алматинцы вновь ощутили землетрясение

Эпицентр подземных толчков располагался в 260 км на юго-восток от Алматы, на территории Китая
Алматинцы вновь ощутили землетрясение
Алматы. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинцы вновь ощутили небольшое землетрясение силой 2 балла.

По данным МЧС, подземные толчки зарегистрировала сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСН" 15 февраля в 09.52.

Эпицентр землетрясения расположен в 260 км на юго-восток от Алматы, на территории Китая", - говорится в сообщении.


В ведомстве подчеркнули, что данное землетрясение является афтершоком. В Алматы ощутимость по шкале МSК-64 составила 2 балла.

МЧС рекомендует гражданам сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Напомним, 23 января в 00.09 жителей Алматы напугало землетрясение силой 5 баллов. Его эпицентр был расположен на границе Кыргызстана и Китая, магнитуда составила 6,7.

В момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек.

Также после землетрясения на 44 социальных объектах в Алматинской области были выявлены трещины, а на юге Казахстана обнаружили более 30 утечек газа.

По данным портала Protenge, в минувшем году в Алматы освоили 1,1 млрд тенге, чтобы создать автоматизированную систему раннего оповещения о сильных землетрясениях. Однако она не была включена во время подземных толчков. Депутаты на заседании мажилиса отметили, что землетрясение в Алматы наглядно показало неготовность сотрудников служб по чрезвычайным ситуациям и чиновников. Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил откорректировать планы действий по ликвидации и предупреждению чрезвычайных ситуаций в сейсмоопасных регионах.

Власти Алматы в очередной раз заявили, что усилят контроль за строительством в предгорной местности.
 
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Теги:ЗемлетрясениеАлматысейсмозона
15.02.2024, 10:50 36521

Взрыв газа в магазине в Темиртау: из-под завалов извлекли тело погибшей

В 10.25 пожар на месте ЧП был ликвидирован
Взрыв газа в магазине в Темиртау: из-под завалов извлекли тело погибшей
Темиртау. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Из-под завалов обрушенного в результате взрыва газа магазина в Темиртау извлекли тело женщины, передает корреспондент агентства.

В 09.49 из-под завала извлечена женщина без признаков жизни. Бригада скорой помощи констатировала факт смерти", - сообщили в МЧС.


По данным МЧС, в 10.25 пожар на месте ЧП был ликвидирован.

Напомним, в одном из магазинов Темиртау сегодня утром произошел взрыв. В результате двухэтажное здание обрушилось и загорелось. В 09.08 пожар был локализован на площади 40 квадратных метров.
 
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Теги:ВзрывТемиртау
15.02.2024, 09:18 42626

Взрыв газа произошел в магазине в Темиртау, под завалами здания ищут людей

Взрыв газа произошел в магазине в Темиртау, под завалами здания ищут людей
Фото: МЧС РК
Темиртау. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из магазинов Темиртау произошел взрыв газа, под завалами здания ищут людей, передает корреспондент агентства.

В 08.06 поступило сообщение о взрыве газа в 2-этажном здании магазина на улице Ватутина в Темиртау. Имеется обрушение здания магазина с возгоранием", - сообщили в МЧС.


По данным ведомства, в 09.08 пожар локализован на площади 40 квадратных метров.

В ходе обследования и разведки предварительно обнаружено место нахождения пострадавших. Проводится разбор завалов.

В 08.44 из-под завалов извлечена женщина. С ее слов, под завалом также находится мужчина", - проинформировали в министерстве.


 
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Теги:Темиртау
14.02.2024, 21:03 59401

В Алматы произошел крупный пожар в банном комплексе

Площадь пожара составила 380 квадратных метров.
В Алматы произошел крупный пожар в банном комплексе
Фото: МЧС РК
Алматы. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 14 февраля, в 18.00 силы и средства ДЧС Алматы направлены по повышенному рангу на сообщение о загорании банного комплекса в Медеуском районе, сообщает пресс-служба МЧС РК.

В 19.51 пожар ликвидирован. Принятыми мерами не допущено распространение огня на двухэтажный деревянный особняк и соседние строения.

Уточненная площадь пожара составила 380 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Тушение пожара осложнялось большими перепадами высот, низкой степенью огнестойкости, отсутствием водоисточника. Ближайший пожарный гидрант находился на расстоянии 1,5 км.
 
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Теги:ПожарбаняАлматы
14.02.2024, 09:38 72686

От огнестрельного ранения скончался кадет военного колледжа в Щучинске

Причины и обстоятельства выясняются
Щучинск. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - От огнестрельного ранения скончался кадет военного колледжа в Щучинске, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

13 февраля 2024 года в военном колледже имени Ш. Уалиханова кадет первого курса при заступлении на службу в суточный наряд совершил огнестрельное саморанение из закрепленного оружия, несовместимое с жизнью. По факту смерти возбуждено уголовное дело. Причины и обстоятельства выясняются. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - говорится в сообщении Минобороны.


Руководство Министерства обороны и личный состав военного колледжа выражают глубокие соболезнования родным и близким кадета.
 
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Теги:МинобороныАкмолинская область
14.02.2024, 08:30 74361

Снежная лавина перекрыла автодорогу на БАО

Спасатели Алматы призывают воздержаться от походов в горы
Снежная лавина перекрыла автодорогу на БАО
Фото: ДЧС Алматы
Алматы. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В бассейне реки Улкен Алматы, а также в бассейне реки Талгар произошел самопроизвольный сход снежных лавин с общим объемом сошедших масс 13 750 кубометров, сообщили в ДЧС Алматы.

Большинство лавин остановилось на склоне и у подножья гор, четыре лавины сошли в озеро... Жертв и пострадавших нет. Частично снежная масса перекрыла автодорогу, ведущую на БАО. Принятыми мерами дорога расчищена, ущерба нет", - проинформировали в ДЧС.


В ведомстве напомнили, что на данной автодороге заранее был выставлен блокпост по ограничению проезда автотранспорта совместно с департаментами по чрезвычайным ситуациям и полиции города Алматы. На опасных участках были выставлены предупреждающие щиты.

Специалисты "Казселезащиты" и ДЧС города Алматы рекомендуют не посещать горы, в том числе район ледника Богдановича в ближайшие дни из-за высокой степени лавинной опасности.

В свою очередь "Казселезащитой" с начала лавиноопасного периода произведено четыре профилактических спуска снежных лавин общим объемом более 9200 кубометров.
 
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Теги:ЛавиныДЧСБАО

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      В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?

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