В одной из гостиниц в центре Алматы произошел пожар, спасено около 60 человек

Фото: ДЧС Алматы
АЛМАТЫ. 20 МАЯ - В одной из гостиниц в центре Алматы произошел пожар, спасено 57 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в департаменте по ЧС Алматы, 19 мая в 22.21 силы и средства ДЧС во главе с начальником ДЧС Русланом Касыбаевым выехали по повышенному рангу на сообщение о пожаре в гостинице Hotel Plaza Almaty по адресу: Алмалинский район, улица Кожамкулова, 270/120.
По прибытии первого пожарного подразделения установлено горение сауны на цокольном этаже 6-этажной гостиницы, на всех этажах создалось плотное задымление и возникла угроза жизни людям, заблокированным в номерах.
Постояльцы просили о помощи почти из всех окон гостиницы. Пожарными незамедлительно были начаты спасательные работы", - уточнили в департаменте.
В спасательных работах было задействовано 12 звеньев газодымозащитной службы, три пожарные автолестницы, четыре трехколенных выдвижных лестниц. С целью снижения концентрации продуктов горения на путях эвакуации применялся автомобиль дымоудаления АД-120.
Принятыми оперативными мерами удалось спасти 57 человек. Жертв не допущено. Пожар локализован в 23.25, ликвидирован в 23.44. В тушении пожара задействовано 42 человек личного состава, 14 единиц техники", - сообщили в ДЧС.