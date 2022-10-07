В одной из школ Уральска скончался ученик

УРАЛЬСК. 6 ОКТЯБРЯ - В одной из школ Уральска школьник умер перед уроком в классе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В пресс-службе управления образования ЗКО сообщили, что ученик 10-го класса пришел утром в школу и потерял сознание перед уроком. Учителя вызвали неотложку, до их приезда помощь оказывал школьный медик, но к прибытию скорой ребенок скончался, сообщает " Мой город ".

В школе сообщили, что мальчик перевелся в это учебное заведение в текущем году. Он стоял на учете с медицинским диагнозом.

В пресс-службе управления здравоохранения региона информировали, что вызов поступил в 08.09. Мальчик 2007 года рождения скончался до приезда фельдшеров.

Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.