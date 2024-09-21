20.09.2024, 08:06 43956
В Орловской шахте в Абайской области погиб рабочий
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Семей. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Орловской шахте в области Абай погиб рабочий, сообщили в пресс-службе KAZ Minerals.
19 сентября 2024 года около 14.20 получили травмы двое работников предприятия. Предварительная причина - обрушение горной массы. Один из пострадавших от полученных травм скончался в больнице. Второй после оказания медицинской помощи находится дома", - проинформировали в компании.
Отмечается, что обстоятельства и причины происшествия выясняются, создана специальная комиссия по расследованию трагического случая.
новости по теме
21.09.2024, 19:08 1091
Казахстанец сбежал от южнокорейской полиции после ДТП
У казахстанца было разрешение на пребывание в стране только до июля этого года
Рассказать друзьям
Сеул. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Гражданин Республики Казахстан, допустивший столкновение двух автомобилей на скоростной автомагистрали Чонбу в провинции Кёнгидо в Южной Корее, сбежал от правоохранительных органов, сообщает Телеграм-канал "Вся Корея".
Автомобиль, которым управлял гражданин Казахстана, столкнулся с автомобилем, который ехал впереди него, возле развязки Ильджук на скоростной автомагистрали Чонбу в Ансоне, провинция Кёнгидо. Посредник по трудоустройству, который прибыл на место происшествия после получения звонка об аварии, сообщил полиции о том, что у виновник нет документов", - говорится в сообщении.
После задержания преступнику удалось сбежать от полиции.
По предварительным данным известно, что казахстанец имел разрешение на пребывание в Корее только до июля этого года.
К гражданину не было применено никаких мер физического воздействия, поскольку он поехал с нами добровольно. В настоящий момент мы ведем поиск беглеца", - процитировало издание полицию.
21.09.2024, 18:24 2166
В Мангистау напали на бригаду скорой помощи
Рассказать друзьям
Актау. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В сети распространилось видео с окровавленным стеклом кареты скорой помощи в Мангистауской области. Автор видео рассказал, что неизвестный разбил окно машины, сообщает Lada.kz.
По данным пресс-службы областной станции скорой и неотложной медицинской помощи, в 14.52 был зарегистрирован вызов от 40-летней женщины, сообщившей о том, что ее друг вонзил ей в голову стекло, открылось кровотечение. На место происшествия направили бригаду медиков.
По приезде полиции друг пострадавшей разбил стекло спецтранспорта и напал на фельдшеров. Кроме того, он нанес телесные повреждения полицейскому - его доставили в приемное отделение больницы. Дебошира забрали в местный отдел полиции.
На теле 40-летней женщины, звонившей в скорую, повреждений не обнаружено. Бригада скорой помощи не пострадала.
Установлено, что правонарушитель был в нетрезвом состоянии и оказал сопротивление полицейским. Стражам порядка оказана медицинская помощь. Назначена экспертиза. В настоящее время ведутся необходимые всесторонние следственные действия. Мужчина водворен в изолятор временного содержания", - сообщили в ДП Мангистауской области.
В областном департаменте полиции сообщили, что по факту угрозы или насильственных действий в отношении представителя власти начато досудебное расследование.
Напомним, в Казахстане регулярно происходят нападения на медицинских работников. В сентябре прошлого года в Шымкенте пациент больницы набросился с кулаками на медперсонал после того, как выпил неизвестный препарат.
Ранее в больнице Талгара сыновья скончавшегося пациента избили врача-реаниматолога и медбрата. Оба медработника попали в больницу в тяжелом состоянии.
В феврале этого года в Караганде местный житель избил водителя скорой помощи. После инцидента в Казахстане запустили петицию в защиту прав работников скорой.
В 2022 году пациент застрелил врача-гастроэнтеролога в Алматы, желая отомстить за неудавшееся лечение.
Минздрав предложил ввести уголовную ответственность за преступления против медработников.
21.09.2024, 16:20 6781
Школьница выпала из окна 13-го этажа в Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы 12-летняя девочка разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажного дома, сообщили в департаменте полиции города.
По данному факту управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются", - проинформировали в ДП Алматы.
В полиции опровергли информацию, распространившуюся в социальных сетях и мессенджерах о том, что погибший ребенок играл в опасные игры и оставил предсмертную записку.
С начала года это происшествие стало четырнадцатым случаем выпадения ребенка из окна.
Ранее в Алматы из окна многоэтажного дома выпали две школьницы.
21.09.2024, 10:52 15566
Осужденные подняли бунт в колонии в Туркестанской области
Рассказать друзьям
Туркестан. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В исправительном учреждении Туркестанской области часть осужденных взбунтовалась, сообщили в Комитете уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел РК.
Часть осужденных выразила неповиновение в связи с несогласием режима содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 428 УК РК (Организация и участие в групповом неповиновении законным требованиям администрации учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества)", - проинформировали в комитете.
Два военнослужащих Национальной гвардии и один сотрудник ДУИС получили незначительные телесные повреждения. Им оказана медицинская помощь.
В данный момент ситуация стабилизирована, добавили в КУИС.
20.09.2024, 13:00 37831
Очередной суицид в армии: офицер покончил с собой в Аягозском гарнизоне
По факту возбуждено уголовное дело
Рассказать друзьям
Семей. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Об очередном случае суицида в казахстанской армии сообщили в пресс-службе Аягозского гарнизона.
Офицер одной из воинских частей гарнизона покончил с собой. Тело обнаружили в квартире, где проживал военнослужащий.
Причины и обстоятельства выясняются. По факту возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе.
Командование Сухопутных войск выразило соболезнования родным и близким военнослужащего.
Ранее в Алматы военнослужащий-контрактник покончил с собой на территории Военного института.
В начале сентября в Мангистауской области солдат-срочник получил смертельное ранение во время сборов.
19.09.2024, 15:45 64906
Работник остался под завалом горных пород на предприятии в Жамбылской области
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Тараз. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 18 сентября 2024 года на одном из горно-обогатительных комплексов АО "АК Алтыналмас" в Жамбылской области произошло обрушение горной породы, сообщили в пресс-службе компании.
На место происшествия прибыл аварийно-спасательный отряд, развернута поисково-спасательная операция.
Доступ к зоне обрушения значительно затруднен из-за движения горной породы и сложных географических условий. В компании начато расследование несчастного случая, всеми силами и средствами предпринимаются все необходимые меры для поиска работника, который остался под завалами", - сказано в сообщении пресс-службы компании.
Сразу после происшествия создана рабочая группа. Специальная комиссия выясняет обстоятельства и причины несчастного случая.
Напомним, на металлургическом комбинате Qarmet погибли двое рабочих.
19.09.2024, 12:04 69336
О новых схемах телефонного мошенничества предупредили в Нацбанке
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана предупреждает об активизации и новых схемах телефонного мошенничества.
Злоумышленники, представляясь работниками операторов сотовой связи или коммунальных служб, звонят гражданам и сообщают об истечении срока действия SIM-карты мобильного телефона или завершении срока эксплуатации коммунальных счетчиков. В ходе телефонного разговора гражданам предлагается продлить обслуживание либо занять электронную очередь. Далее они просят переслать поступающие на мобильный телефон сообщения, перейдя по вредоносной ссылке, скачать приложение или активировать новые функции в мессенджере либо сообщить персональные данные. Получив доступ к телефону, злоумышленники похищают денежные средства и подключают виртуальный дубликат SIM-карты", - рассказали в Нацбанке.
После хищения денежных средств с текущих счетов злоумышленники вновь связываются с обманутыми гражданами, представляясь работниками Национального банка, устанавливают приложения банков второго уровня и оформляют денежные или товарные кредиты.
В качестве подтверждения легитимности своих действий злоумышленники отправляют поддельные служебные удостоверения работников Нацбанка, фейковые документы от имени Нацбанка, письма и реквизиты для страхования денежных средств или осуществления банковских переводов", - уточнили в банке.
Там призвали граждан быть бдительными и не доверять подозрительным телефонным звонкам, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не устанавливать по указанию третьих лиц приложения удаленного доступа HopToDesk, RustDesk, RUDesktop, AnyDesk, TeamViewer и другие.
Во избежание мошеннических действий со стороны третьих лиц Национальный банк рекомендует при поступлении телефонных звонков от якобы работников государственных органов и работников Нацбанка прервать разговор. Дополнительно сообщаем, что работники Нацбанка не осуществляют аудио- и видеозвонки, не обслуживают счета физических лиц, не занимаются страхованием денежных средств, а также не проводят денежные расчеты с населением", - предупредили в пресс-службе финрегулятора.
Для получения консультации следует обратиться в контакт-центр Нацбанка по короткому номеру 1477.
Случаи обмана казахстанцев с помощью мессенджеров участились в Казахстане. Часто мошенники направляют на аккаунт граждан вредоносную программу в виде ссылки.
19.09.2024, 11:20 69676
Мужчина погиб в результате взрыва газа в жилом доме в Алматинской области
Фото: ДЧС Алматинской области
Рассказать друзьям
Конаев. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Мощный взрыв газа произошел в селе Жалпаксай Карасайского района Алматинской области. В результате обрушения дома погиб мужчина, сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям области.
Взрыв произошел вчера вечером в двухэтажном жилом доме. Погиб 67-летний мужчина.
В результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение кровли дома и разрушение стен. Также установлено, что хозяйка обрушенной квартиры № 1 в момент хлопка находилась на работе, жители квартиры № 2 в количестве 6 человек, из них двое детей, не пострадали. В медицинской помощи не нуждались", - рассказали в ДЧС.
Предварительная причина хлопка - утечка природного газа в системе газоснабжения, уточнили в департаменте.
В январе в Уральске при взрыве газа в кафе погибли три человека. Владельца заведения приговорили к пяти годам тюрьмы.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
21.09.2024, 10:29В Акмолинской области выросло количество заболевших коклюшем 21.09.2024, 11:0517876Токаев поздравил премьер-министра Армении с Днем независимости 21.09.2024, 09:5216111Транзит по Транскаспийскому маршруту вырос в 20 раз 21.09.2024, 10:5215296Осужденные подняли бунт в колонии в Туркестанской области 21.09.2024, 15:0810081Государству возвращено 7 млрд тенге по делу Мырзахметова 18.09.2024, 16:37117656Жителей двух областей предупредили о передвижении военнослужащих 18.09.2024, 12:00108851В Алматы начнут штрафовать за выброс мусора в неположенных местах 17.09.2024, 17:45108141Атырауский НПЗ с 1 октября остановится на плановый ремонт 17.09.2024, 14:34Из-за долгов обслуживающей компании жители рядя населенных пунктов близ Алматы остались без воды и света107211Из-за долгов обслуживающей компании жители рядя населенных пунктов близ Алматы остались без воды и света 17.09.2024, 19:25106801Дождь стал причиной 11-балльных пробок в Алматы 23.08.2024, 20:01291881Пьяного гражданина Германии сняли с авиарейса Астана - Варшава 23.08.2024, 15:29270006Ударила и укусила во время выселения: суд признал супругу Марата Айтенова виновной 23.08.2024, 12:17267011Сообщения о переводе казахстанских школьников на дистанционное обучение - фейк 23.08.2024, 12:10261751Холодную воду отключат в двух районах Алматы 22.08.2024, 16:38227621ФОМС задолжал медучреждениям 200 млрд тенге в рамках ГОБМП
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В 2024 году Казахстан завершил Олимпийские игры в Париже с семью медалями. Сборная Казахстана завоевала одну золотую, три серебряные, три бронзовые медали и заняла 43-е место в общекомандном зачете. Что вы думаете о результатах Олимпиады?