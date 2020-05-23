В Пакистане разбился пассажирский самолет

Отмечается, что число пассажиров, находящихся на борту, неизвестно. По данным агентства Kyodo, на борту было около 100 человек. Reuters сообщает о том, что на борту было 107 человек, пишет ТАСС.
По данным газеты Doon, предположительно, разбившийся самолет - это Airbus A320.
Geo.tv со ссылкой на источник в управлении гражданской авиации страны сообщает, что самолет разбился за минуту до посадки. По данным Jasarat, крушение произошло в 4 километрах от аэропорта, самолет упал на жилые дома. Непосредственно перед этим пилоты сообщили о проблемах с выпуском шасси, пишет РБК.
По данным Dunya News, на место крушения прибыли силы полиции и армии. При падении были повреждены четыре жилых дома, пострадали два человека на земле.
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