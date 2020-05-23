В Пакистане разбился пассажирский самолет

Исламабад. 22 мая. Kazakhstan Today - Самолет "Пакистанских международных авиалиний" потерпел крушение в пятницу неподалеку от города Карачи (провинция Синд). Об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на авиарегулятор, передает Kazakhstan Today.

Отмечается, что число пассажиров, находящихся на борту, неизвестно. По данным агентства Kyodo, на борту было около 100 человек. Reuters сообщает о том, что на борту было 107 человек, пишет ТАСС





По данным газеты Doon, предположительно, разбившийся самолет - это Airbus A320.

Geo.tv со ссылкой на источник в управлении гражданской авиации страны сообщает, что самолет разбился за минуту до посадки. По данным Jasarat, крушение произошло в 4 километрах от аэропорта, самолет упал на жилые дома. Непосредственно перед этим пилоты сообщили о проблемах с выпуском шасси, пишет РБК .

По данным Dunya News, на место крушения прибыли силы полиции и армии. При падении были повреждены четыре жилых дома, пострадали два человека на земле.

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