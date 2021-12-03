В Павлодаре без воды остались 20 городских объектов

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Как сообщает "Хабар 24", порыв произошёл утром. Вода залила улицу Сатпаева. Теперь проезжая часть покрыта сплошной наледью. Масштабы повреждения пока не установлены. Специалисты говорят, что данный участок сильно изношен, его реконструкция запланирована на следующий год.
Постараемся до вечера устранить, но ориентировочно в районе 20 часов будем устранять, потому что нужно опорожнить большой участок трубопровода, произвести сварочные работы в колодце. Колодец затоплен ещё. Как только опорожним трубопровод, колодец откачаем, там уже видно будет, характер повреждения определим и сразу приступим к устранению", - сообщил главный инженер ТОО "Павлодарводоканал" Дмитрий Башкиров.
Ранее сообщалось, что без воды остались жители Караганды и Темиртау.