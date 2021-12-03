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В Павлодаре без воды остались 20 городских объектов

02.12.2021, 15:38 40987
В Павлодаре без воды остались 20 городских объектов
Фото: Хабар 24
ПАВЛОДАР. 2 ДЕКАБРЯ - В Павлодаре без водоснабжения остались 20 городских объектов и акимат Павлодарской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает "Хабар 24", порыв произошёл утром. Вода залила улицу Сатпаева. Теперь проезжая часть покрыта сплошной наледью. Масштабы повреждения пока не установлены. Специалисты говорят, что данный участок сильно изношен, его реконструкция запланирована на следующий год.
 

Постараемся до вечера устранить, но ориентировочно в районе 20 часов будем устранять, потому что нужно опорожнить большой участок трубопровода, произвести сварочные работы в колодце. Колодец затоплен ещё. Как только опорожним трубопровод, колодец откачаем, там уже видно будет, характер повреждения определим и сразу приступим к устранению", - сообщил главный инженер ТОО "Павлодарводоканал" Дмитрий Башкиров.

 
 

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В Уральске молодой сотрудник полиции застрелился на рабочем месте

03.12.2021, 13:34 23059
В Уральске молодой сотрудник полиции застрелился на рабочем месте
Фото: kaztag.kz
УРАЛЬСК. 3 ДЕКАБРЯ - В Уральске сотрудник полиции, которому было всего 20 лет, застрелился из табельного оружия в здании полиции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает портал "Мой Город", ЧП произошло сегодня, в 07.40, в управлении полиции. Младший сержант полиции 2001 года рождения, стоял на вахте. При себе у него было табельное оружие. Другие подробности в настоящее время выясняются.
 
В полиции сообщили, что погибший был уроженцем ЗКО, в органах внутренних дел служил с мая 2021 года, а в должности - с августа 2021 года. Проходил срочную службу в вооруженных силах Казахстана с июня 2019 года по июнь 2020 года.
 

За время работы в занимаемой должности зарекомендовал себя с положительной стороны, в физическом отношении подтянут. Режим соблюдал, на работу не опаздывал. За период службы действующих взысканий не имеет. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР и начато досудебное расследование. Одновременно начато служебное расследование для выяснения всех причин и обстоятельств, о чем будет сообщено дополнительно", - рассказали в департаменте полиции ЗКО.

 
Иную информацию в ведомстве разглашать не стали, сославшись на статью 201 УПК РК "Данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Они могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком им будет признано это возможным, если это противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц".
 

ДТП с участием пьяного полицейского в ЗКО: шестимесячной девочке ампутировали ногу

03.12.2021, 10:02 33373
ДТП с участием пьяного полицейского в ЗКО: шестимесячной девочке ампутировали ногу
Фото: uralskweek.kz
УРАЛЬСК. 3 ДЕКАБРЯ - Пострадавший в ДТП в ЗКО младенец находится в крайне тяжелом состоянии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Напомним, лобовое столкновение "Лады Ларгус" и Hyundai Accent произошло на 46-м километре дороги Уральск - Таскала первого декабря примерно в 19.00. Заместитель начальника департамента полиции ЗКО Нурлан Рамазанов сообщил, что за рулем одного из автомобилей находился пьяный заместитель начальника поселкового отделения полиции Теректинского района. В настоящее время он заключен под стражу. Ведется досудебное расследование, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 
Кроме того, стало известно, что в ДТП погибла 51-летняя женщина, пострадала мама с шестимесячным ребенком.
 
В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО пояснили, что маму с ребенком на попутном транспорте доставили в больницу района Байтерек.
 

Состояние 23-летней женщины стабильное, диагностированы закрытый перелом лучевой кости предплечья, закрытый перелом костей кисти, ушибы и ссадины. Ее перевели в отделение травматологии Областной многопрофильной больницы. Полугодовалую девочку из-за тяжести состояния оперировали в районной больнице. Для этого туда прибыли по линии санавиации врачи из Областной детской многопрофильной больницы (ОДМБ) - травматолог-ортопед и реаниматолог. После операции, как только состояние стабилизировали, также санавиацией в сопровождении врачей ребенка доставили в ОДМБ. В данный момент девочка находится в отделении реанимации, состояние крайне тяжелое, потеряла много крови вследствие травматической ампутации нижней конечности. Объем крови восполняется. Также имеются множественные переломы второй ноги", - рассказали в пресс-службе ведомства.

 

Житель Атырау пытался спрыгнуть с прожекторной вышки на вокзале

02.12.2021, 20:48 64315
Житель Атырау пытался спрыгнуть с прожекторной вышки на вокзале
Фото: ДП на транспорте
АТЫРАУ. 2 ДЕКАБРЯ -1 декабря в 15.00 на территории депо неизвестный мужчина пытался спрыгнуть с прожекторной вышки высотой с пятиэтажное здание, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Дознаватель транспортной полиции Бексултан Жумадинов вместе с инструктором-машинистом локомотивного депо, который и сообщил о происшествии, оказался на месте одним из первых. Жумадинову удалось убедить переубедить нетрезвого мужчину, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 

Мы поговорили с ним. Он сказал, что хочет пить, я принёс ему воды. Когда он немного успокоился, помогли ему аккуратно спуститься и привели в комнату полиции", - рассказывает полицейский.

 
С 38-летним мужчиной провели профилактическую беседу и после осмотра медиками отпустили домой. Сейчас его жизни ничего не угрожает, он находится со своей семьёй.
 
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