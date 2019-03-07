В Павлодаре неизвестный водитель сбил школьника и скрылся с места аварии

Павлодар. 30 октября. Kazakhstan Today - В Павлодаре неизвестный водитель сбил школьника на пешеходном переходе и скрылся с места аварии, передает Kazakhstan Today.





12-летнему Артуру Шафикову придется провести в больнице около месяца - в случае, если благоприятные прогнозы врачей сбудутся, сообщил Первый канал "Евразия"





Помню только то, что начал переходить дорогу. Потом помутнение. Очнулся от боли", - говорит школьник. Из-за пережитого шока он не помнит, что произошло с ним в момент удара и несколько минут после него.





Как сообщил врач-ординатор детской областной больницы Талгат Касымбеков, при поступлении у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины конечностей, перелом левой бедренной кости со смещением.





Судя по контрольным снимкам, будет уже понятна необходимость дополнительной операции либо же дополнительных манипуляций", - подчеркнул врач.





Очевидцы утверждают, что подростка на пешеходном переходе сбила иномарка черного цвета. Ее водитель даже не остановился, чтобы помочь пострадавшему, а спешно скрылся с места преступления.





С момента трагедии прошло уже больше трех суток, а водитель, сбивший Артура, не найден. Мать мальчика Светлана Шафикова начала свое собственное расследование, собирая все возможные улики и опрашивая возможных свидетелей. Полиция занята тем же.





Проверяются записи с видеокамер близлежащих домов, магазинов. А также опрашиваются очевидцы данного дорожно-транспортного происшествия", - проинформировала пресс-секретарь департамента полиции региона Алма Мусабекова.





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