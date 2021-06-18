В Павлодаре обрушился трехэтажный дом

Фото: Pavlodarnews.kz.

ПАВЛОДАР. 17 ИЮНЯ - В Павлодаре частично обрушился строящийся трёхэтажный дом по улице Торайгырова, 75/3. Сообщение о происшествии поступило в 19.39, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Предварительной причиной называют разрушение межэтажных перекрытий. Площадь обрушения составила по 60 квадратных метров на двух этажах, сообщает Pavlodarnews.kz

Подрядчик - строительная фирма ТОО "Элит сервис плюс". Пострадали трое рабочих - граждане Узбекистана. Они получили травмы различной тяжести. Их доставили в Первую городскую больницу", - сообщили в городском акимате.

Пострадавших обнаружили спасатели. Всего на месте работали 12 сотрудников ДЧС и три специалиста из Центра медицины катастроф.





У 34-летнего мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рваная рана бедра. У 25-летнего рабочего закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рваная рана правой кисти. Диагноз третьего пострадавшего, 28-летнего мужчины, уточняется. Первую помощь им оказали работники Центра медицины катастроф", - сообщили в ДЧС.

Известно, что строение частное. Раньше на этом месте располагалась автомобильная стоянка.

В полиции начали досудебное расследование по статье 277 УК РК (Нарушение правил безопасности при строительстве).

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