В Павлодаре обрушился трехэтажный дом

Фото: Pavlodarnews.kz.
Предварительной причиной называют разрушение межэтажных перекрытий. Площадь обрушения составила по 60 квадратных метров на двух этажах, сообщает Pavlodarnews.kz.
Подрядчик - строительная фирма ТОО "Элит сервис плюс". Пострадали трое рабочих - граждане Узбекистана. Они получили травмы различной тяжести. Их доставили в Первую городскую больницу", - сообщили в городском акимате.
Пострадавших обнаружили спасатели. Всего на месте работали 12 сотрудников ДЧС и три специалиста из Центра медицины катастроф.
У 34-летнего мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рваная рана бедра. У 25-летнего рабочего закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рваная рана правой кисти. Диагноз третьего пострадавшего, 28-летнего мужчины, уточняется. Первую помощь им оказали работники Центра медицины катастроф", - сообщили в ДЧС.
Известно, что строение частное. Раньше на этом месте располагалась автомобильная стоянка.
В полиции начали досудебное расследование по статье 277 УК РК (Нарушение правил безопасности при строительстве).
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства