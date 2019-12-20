В Павлодаре пенсионерка упала в шахту лифта и разбилась насмерть

Павлодар. 19 декабря. Kazakhstan Today - Пенсионерка упала в шахту лифта и разбилась насмерть в Павлодаре, передает Kazakhstan Today.

По информации Рavlodarnews.kz , несчастный случай произошел в Павлодаре по адресу: улица Бектурова, 109.

На станцию скорой помощи на линию 103 поступил вызов от очевидцев, которые сообщили, что женщина упала в шахту лифта. По первой категории срочности выехала противошоковая бригада. Вызов поступил в 15.36, скорая на месте была уже в 15.39. У женщины 1955 года рождения медики констатировали биологическую смерть, наступившую в результате травм, несовместимых с жизнью", - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения области Макпал Каржаубай.

Как пояснили агентству в пресс-службе регионального департамента полиции, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Полицейским предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего", - отметили в ведомстве.

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