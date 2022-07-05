В Павлодаре подростки избили мужчину за отказ угостить сигаретой

ПАВЛОДАР. 4 ИЮЛЯ - В Павлодаре подростки избили 36-летнего мужчину за отказ угостить сигаретой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В социальных сетях появилась информация о том, что "1 июля около 23 часов на углу улицы Лермонтова, 120 и Дерибаса, 22 во дворе 7-8 подростков очень сильно избили человека, за то, что он возле собственного подъезда отказал угостить их сигаретой".
В департаменте полиции Павлодарской области прокомментировали данное происшествие.
2 июля в 00.30 на пульт оператора "102" поступил вызов о том, что на улице Лермонтова, 120 избили 36-летнего мужчину. Данный факт зарегистрирован. Проводятся розыскные мероприятия по установлению данных лиц", - проинформировали в департаменте.