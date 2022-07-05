В Павлодаре подростки избили мужчину за отказ угостить сигаретой

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СТЕПНОГОРСК. 4 ИЮЛЯ - 4 июля в 12:50 в дежурную часть управления полиции Степногорска поступило сообщение местной жительницы с просьбой направить сотрудников полиции по адресу. Женщина пояснила, что ее пожилая соседка угрожает покончить с собой, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Прибывшие на место происшествия участковый инспектор Азамат Ибраев и старший участковый инспектор Богенбай Жумабеков приняли экстренные меры по предотвращению суицида, сообщает Polisia.kz

Полицейские обнаружили 79-летнюю пенсионерку, которая находилась на краю перил балкона своей квартиры, расположенной на втором этаже. Закрывшись изнутри, бабушка никого не впускала на балкон, озвучив свое намерение сброситься вниз.

В тот момент, когда Азамат Ибраев отвлекал внимание женщины расспросами о том, что подтолкнуло пенсионерку на такую крайнюю меру, его коллега Богенбай Жумабеков выломал дверь и, мгновенно оказавшись рядом, силой затащил пенсионерку в квартиру.

Позже работники скорой помощи оказали ей помощь.