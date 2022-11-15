В Павлодарской области 35-летний мужчина пытался свести счеты с жизнью

Павлодар. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 14 ноября в 12.50 в полицию Аксу поступило сообщение о том, что мужчина стоит на балконе пятого этажа жилого дома № 23, кричи и грозится прыгнуть с высоты, сообщает Polisia.kz.
На место был направлен автопатруль в составе инспекторов службы взвода патрульной полиции Жумабекова Рустема и Ибраева Уаиса.
По прибытии мы увидели, что на балконе пятого этажа мужчина ведет себя неадекватно, кричит и угрожает спрыгнуть. Мы побежали в подъезд, поднялись на пятый этаж, но дверь квартиры была закрыта изнутри. Я позвонил в дверь к соседям, объяснил, что происходит, они нас запустили и провели к балкону. Пока напарник вел переговоры, я перелез через балкон и схватил мужчину. Затем завел его в квартиру и стал с ним разговаривать. Также открыл двери, зашли напарник и родные мужчины", - рассказал Жумабеков.
В полиции отметили, что причина, побудившая мужчину на отчаянный шаг, выясняется.