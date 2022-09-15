В Павлодарской области четверо школьников госпитализированы с пищевым отравлением

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Как сообщает Pavlodarnews.kz, экстренное извещение из щербактинской больницы об учениках основной общеобразовательной школы № 2 с возможным пищевым отравлением санэпидемиологам поступило 9 сентября.
По словам главного врача щербактинской районной больницы Алмаза Мекишева, пятерым помощь оказали в приемном покое и отправили на амбулаторное лечение. Четверых детей направили на госпитализацию в детскую областную больницу.
Санэпидемиологи предположили, что ученики могли отравиться в школьной столовой, но версию еще не подтвердили.
При эпидемиологическом расследовании выяснили, что 7 и 8 сентября дети ели рожки, гречку с котлетами, свекольник, сосиски в тесте, пили яблочный сок, компот. В домашнем очаге все контактные лица здоровы", - добавили в областном управлении санэпидконтроля.
Специалисты начали внеплановые проверки в столовой СОШ № 2, в том числе обследуют сотрудников ИП, работающих в общепите. Отобрали на анализ питьевую воду и продукты. Результаты лабораторных исследований пока не готовы.
По информации издания, у госпитализированных детей выявили бактерии рода шигелл - ShigellaSonne. Они показывают наличие пищевого отравления. Новых случаев пищевых отравлений в СОШ № 2 не зарегистрировано.
Эпидемиологическое расследование продолжается.