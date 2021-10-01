Система Orphus

В Павлодарской области машина вылетела в кювет с водой

30.09.2021, 20:19 64504
В Павлодарской области машина вылетела в кювет с водой
Фото: ДП Павлодарской области
ПАВЛОДАР. 30 СЕНТЯБРЯ - 29 сентября, около 18.00, водитель, управляя автомашиной марки ВАЗ, двигаясь в северном направлении автодороги Экибастуз - КП Батыр, не справившись с управлением, допустил опрокидывание в кювет, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В результате аварии никто не пострадал. Автомобиль эвакуирован. В отношении водителя составлен административный материал по статье 595 КоАП РК, сообщили в департаменте полиции региона. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

    Крупный пожар в Алматы: сгорело заброшенное кафе

    30.09.2021, 21:20 58267
    Крупный пожар в Алматы: сгорело заброшенное кафе
    Фото: ДЧС Алматы
    АЛМАТЫ. 30 СЕНТЯБРЯ - 30 сентября, в 19.44, силы и средства ДЧС Алматы направлены по повышенному рангу в Бостандыкский район, микрорайон Хан-Тенгри, 1/1, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
     
    Пожар зафиксировали через систему видеонаблюдения и сразу отреагировали. Горело неработающее летнее кафе "Бунгало" на общей площади 280 квадратных метров, сообщает пресс-служба ДЧС города.
     
    Быстрому распространению огня способствовало большое количество легкосгораемых деревянных конструкций. Пожар был локализован за 20 минут, в 20.22 ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
     
    В тушении пожара было задействовано более 50 человек и 13 единиц техники. Тушение пожара контролировалось при помощи системы видеонаблюдения города.
     

    В Акмолинской области пропавшего мальчика нашли в багажнике авто отца

    30.09.2021, 21:05 59266
    В Акмолинской области пропавшего мальчика нашли в багажнике авто отца
    Фото: Polisia.kz
    КОКШЕТАУ. 30 СЕНТЯБРЯ - 30 сентября в дежурную часть Шортандынского РОП обратился 37-летний местный житель, с просьбой о содействии в поисках 12-летнего сына, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
     
    По словам мужчины, 29 сентября, после 20.00, мальчик вышел из дома и до обращения в полицию о его местонахождении мужчине ничего не было известно, сообщает Polisia.kz
     
    Сначала родные пропавшего ребенка предприняли попытки самостоятельных поисков, которые не дали результатов, тогда они обратились за помощью в полицию. 
     
    Прибыв домой к заявителям полицейские в первую очередь осмотрели близлежащую территорию и территорию двора, на которой находился и нерабочий автомобиль отца пропавшего ребенка. При осмотре автомобиля в багажнике был обнаружен спящий без вести пропавший мальчик, укрывшийся отцовской курткой. 
     
    При осмотре ребенка признаков угрозы жизни и здоровью не установлено, мальчик передан родителям.
     

    В Павлодаре на заводе погиб рабочий

    30.09.2021, 15:55 43606
    В Павлодаре на заводе погиб рабочий
    ПАВЛОДАР. 30 СЕНТЯБРЯ - На одном из предприятий Павлодара от полученных травм скончался мужчина, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     

    29 сентября, в 21.25, в производственном цеху одного из предприятий Павлодара работника придавило станком по изготовлению кирпича. От полученных телесных повреждений 58-летний мужчина скончался на месте. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка", - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

     
    Родственники погибшего мужчины сообщили, что ЧП произошло на заводе Kas Ziegel, пишет pavon.kz.

     

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?

      Архив опросов