В Павлодарской области на обогатительной фабрике произошел несчастный случай

ПАВЛОДАР. 29 ОКТЯБРЯ - По сообщению пресс-службы областного департамента полиции, 27 октября, в 18.30, в больницу Экибастуза с травмами госпитализирован 44-летний слесарь-ремонтник, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В этот день, в 17.30, на территории обогатительной фабрики вблизи села Бозшаколь при проведении ремонтных работ мужчина упал с площадки высотой 1,5 метра, сообщает Pavlodarnews.kz.
По информации управления здравоохранения области, пострадавший доставлен с политравмой в реанимацию горбольницы Экибастуза.
В региональном управлении труда подтвердили информацию о несчастном случае. Сейчас в ведомстве ожидают справку от медиков о степени тяжести повреждения. Если повреждения окажутся тяжелыми, расследованием займется управление. При средней или легкой тяжести, разбираться будет само предприятие.