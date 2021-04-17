В Павлодарской области сгорел женский монастырь

ПАВЛОДАР. 16 АПРЕЛЯ - 14 апреля 2021 года в селе Павлодарское пожар полностью уничтожил здание Петропавловского женском монастыре, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В результате возгорания полностью уничтожено старое здание обители, в котором находились храм во имя первоверховных апостолов Петра и Павла, трапезная, библиотека и монастырские кельи. Сооружение было построено в 1953 году", - сообщает сайт Русской православной церкви.

В настоящее время причины пожара устанавливаются.

Сообщение в службу пожаротушения о возгорании было сделано в 21.40, но первое подразделение прибыло на место происшествия только через 40 минут после вызова. Как рассказали очевидцы, в прибывшей машине оказалось мало воды. Несмотря на усилия пожарных расчетов, огонь полностью уничтожил здание. Пламя удалось ликвидировать только в третьем часу ночи. Никто из насельниц и сотрудников обители не пострадал", - говорится в сообщении.

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