В Павлодарской области водитель попытался скрыться с места смертельного ДТП

Фото: gov.kz

БАЛХАШ. 30 МАЯ - 30 мая в Балхашском гарнизоне в результате нарушения мер безопасности при обращении с оружием получил ранение лейтенант К., передает KAZAKHSTAN TODAY.

Пострадавшему офицеру оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние военнослужащего оценивается врачами как тяжелое, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование. Для установления причин и обстоятельств произошедшего по указанию министра обороны направлена специальная комиссия.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению в интересах следствия.