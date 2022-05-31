В Павлодарской области водитель попытался скрыться с места смертельного ДТП

Как сообщает Polisia.kz, авария произошла вечером 27 мая на 27-м километре автодороги Иртышск - Северное, вблизи села Исы-Байзакова Иртышского района.
Водитель на автомашине ВАЗ-21213, совершив наезд на двух пешеходов, стоявших вдоль автодороги возле своей автомашины Mercedes в попутном направлении, скрылся с места происшествия", - говорится в материале.
В результате ДТП 62-летний пешеход от полученных травм скончался, а 38-летний мужчина с переломами госпитализирован в больницу.
Полицией был введен план "Перехват".
В ходе проведения розыскных мероприятий полицейскими водитель задержан. Им оказался 36-летний сельчанин. С его слов, испугавшись, он оставил место ДТП. Автомашина водворена на штрафную стоянку. По факту ДТП и оставления места происшествия проводится проверка", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.