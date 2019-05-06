В Петропавловске на пожаре спасены семь человек, в том числе трое детей

Петропавловск. 5 мая. Kazakhstan Today - В Петропавловске из горящей квартиры в пятиэтажном жилом доме по улице Интернациональная спасены семь человек, в том числе трое детей, передает Kazakhstan Today.

Пожар произошел в квартире на четвертом этаже на площади 10 квадратных метров. Пожар ликвидирован в 09.26. Силами пожарных подразделений спасены семь человек, в том числе трое детей и эвакуированы 25 человек, в том числе шестеро детей. Из спасенных двое детей спасли посредством автолестницы с 4-го этажа, остальных - по лестничному маршу", - говорится в сообщении КЧС МВД РК.

В тушении пожара были задействованы 16 человек личного состава и 6 единиц пожарной техники ДЧС Северо-Казахстанской области.

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