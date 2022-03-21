В Петропавловске на ТЭЦ-2 рухнула дымовая труба

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НУР-СУЛТАН. 21 МАРТА - Президент Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить подачу тепла жителям Петропавловска и других населенных пунктов региона в кратчайшие сроки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня ранним утром президент Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова о ходе работ по ликвидации последствий аварии на Петропавловской ТЭЦ, которая привела к отключению тепла в жилых домах и служебных помещениях", - сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента РК Берик Уали.

По словам акима, создана рабочая комиссия, в состав которой вошли сотрудники акимата, МЧС и других компетентных ведомств, а также проектировщики и специалисты в данной отрасли. Ожидается прибытие главы компании - собственника ТЭЦ.

Президент поручил в скорейшие сроки обеспечить подачу тепла жителям областного центра и других населенных пунктов", - отметил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, 20 марта в 19.05 в Петропавловске на ТЭЦ-2 АО "СевКазЭнерго" произошло частичное разрушение первой дымоходной трубы с последующим падением на помещение котельной.

По данным Министерства энергетики РК, в настоящее время теплоснабжение подается с пониженными параметрами. Готовится ввод в работу резервных котлов, подача электроснабжения осуществляется в штатном режиме.

На месте проишествия акиматом организован оперативный штаб, силами ДЧС, пожарных проводятся поисковые работы по установлению пострадавших, откачке воды и очистке завалов.

Для расследования технологического нарушения создана специальная комиссия.