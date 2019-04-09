В Петропавловске пожарные вызволили из горящей квартиры 10-летнего мальчика (ВИДЕО)

Петропавловск. 8 апреля. Kazakhstan Today - В Петропавловске пожарные вызволили из горящей квартиры 10-летнего мальчика, передает Kazakhstan Today.

7 апреля, в 15.34, на телефон 101 поступило сообщение о пожаре в квартире на девятом этаже многоэтажки по улице Баян Батыра. Звонивший предположил, что в квартире может находиться 10-летний ребенок. Через считанные минуты к дому прибыли первые пожарные расчеты, сообщили в Департаменте по ЧС Северо-Казахстанской области.

Пожарные увидели, что в окне квартиры на девятом этаже просит помощи ребенок, и за его спиной виднеются клубы дыма. Стремительно поднявшись на 9-й этаж, пожарные увидели запертую массивную металлическую дверь. Оперативный дежурный службы пожаротушения, майор гражданской защиты Данияр Акжигитов принял решение освободить эвакуационный путь, разрезав дверь болгаркой.

Одновременно был отработан ещё один вариант спасения - при помощи выдвижной автолестницы. Это потребовало ювелирной точности - центр двора занимал газгольдер, рядом было много машин. С задачей справился водитель пожарной части № 3 с 13-летним стажем, прапорщик гражданской защиты Арман Матин, и через три минуты верхний конец лестницы упёрся в стену чуть ниже окна горящей квартиры.

Пока поднимался, думал только об одном: чтобы мальчик, который был в панике, не сделал роковых ошибок, дождался меня. Важно было за эти мгновенья найти с ним контакт, отвлечь, приободрить, заставить побороть страх. Вспомнил всё то, что давали нам психологи на занятиях по профподготовке. Самое страшное было для него сделать шаг из окна... Андрей сделал всё как надо", - рассказал старший пожарный пожарной части № 1, сержант гражданской защиты Асхат Жасуланов.

Пожарный и ребенок вместе преодолели 109 ступенек вниз.

Когда передавал Андрея в заботливые руки врачей скорой, почувствовал большую радость. Сегодняшний день я прожил не зря!" - добавил Жасуланов.





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