В Петропавловске врачи продолжают бороться за жизнь 4-летнего малыша, выпавшего из окна квартиры на пятом этаже

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Петропавловск. 26 ноября. Kazakhstan Today - В Петропавловске врачи Детской областной больницы продолжают бороться за жизнь 4-летнего малыша, который выпал из окна квартиры на пятом этаже, передает Kazakhstan Today.

По данным Петропавловск.news , трагедия произошла 24 ноября. Из окна квартиры на пятом этаже дома по улице Амангельды, 167 выпал мальчик 2015 года рождения. Сейчас он находится в реанимационном отделении Детской областной больницы. Его состояние врачи оценивают как тяжёлое. Ребёнок получил многочисленные травмы, в том числе ушиб головного мозга.

Следственные органы пока не выяснили, кто виноват в случившемся. Где были на тот момент родители, тоже непонятно. В своём комментарии подполковник гражданской защиты Нурлан Кульбаев озвучил несколько вариантов, по которым могли разворачиваться события. Одной из версий стало отсутствие родителей дома на момент трагедии.

"В 11 часов 55 минут поступило сообщение о том, что мальчик 2015 года рождения при неизвестных обстоятельствах выпал из окна. Как было предварительно установлено, ребёнок открыл окно, чтобы то ли освежить помещение, то ли позвать родителей в окно, то ли хотел пообщаться с детьми, которые играли на улице. А затем прислонился к москитной сетке и выпал. Ребёнок был экстренно доставлен в Детскую областную больницу. Это четвёртый с начала года случай падения детей из окон. Точной информацией не владею: то ли мама находилась на кухне, то ли вышла в магазин по каким-то причинам. Информацию уточняют. Причины устанавливают следственные органы", - рассказал временно исполняющий обязанности начальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области Н. Кульбаев.

С начала этого года в результате падения детей из окон многоэтажных домов на территории Северо-Казахстанской области погибли три ребенка. Два случая подряд с разрывом чуть больше недели произошли в июне 2019 года в Петропавловске. Оба ребёнка погибли от полученных травм. Также в августе из окна квартиры на 4-м этаже в селе Новоишимское района имени Г. Мусрепова выпала 2-летняя девочка. Несмотря на усилия врачей, травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Специалисты департамента по ЧС настоятельно рекомендуют установить в окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом. Это будет препятствовать открытию их ребёнком самостоятельно.

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