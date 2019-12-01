В Польше погибла казахстанская студентка

Нур-Султан. 30 ноября. Kazakhstan Today - Казахстанская студентка погибла в Польше, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РК.

По информации польской полиции, предоставленной казахстанским дипломатам, 27 ноября текущего года в городе Катовице в результате наезда трамвая погибла гражданка Казахстана 2000 года рождения. Она являлась студенткой Экономического университета в городе Катовице", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что в настоящее время установлена связь с близкими родственниками погибшей, им оказывается максимальная помощь в получении визы, ведутся переговоры с похоронным бюро для отправки тела.

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